DPD: ilutulestik pakiautomaati ei sobi

Pühade ajal ja aastavahetuse eel saadetakse sõpradele ja perele pakiautomaadi teel toredaid kingitusi, kuid paraku päris kõike ei tasu pakiautomaadiga saata ning pürotehnika puhul on see täiesti keelatud, meenutab logistikafirma DPD.

DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd selgitas, et igal aastal leidub mitmeid inimesi, kes soovivad sõpradele või kaugemal olevale perele saata ilutulestikku, kuid tasub meelde tuletada, et pakiautomaadi vahendusel seda teha ei saa. „Plahvatusohtliku ilutulestiku transportimine on välistatud, sest see on ohtlik veos,“ märkis Kivimurd.

Ohtlike pakkide tuvastamisel jäävad saadetised vedamata. „Selliseid saadetisi tuleb ette lisaks aastavahetuse eelsele ajale ka jaanipäeva paiku,“ lisas Kivimurd.

„Viiruse tõttu tahavad kindlasti paljud oma lähedaste meelt rõõmsamaks teha eriti, kui isiklikult kokku ei saada. Jõulukinkide saatmine pakiautomaati on väga hea mõte, kuid seejuures tuleb silmas pidada, et tegemist ei oleks ohtliku kaubaga ning saadetis oleks korrektselt pakendatud,“ sõnas DPD Eesti müügi- ja turundusjuht.

Klaaspudeleid pakiautomaadi teel saata ei saa, kuid kulleriga on see võimalik. Saatmisel ei ole sobiv pakend üksnes kinkekott, sest tegemist on kergesti puruneva kaubaga. Sellised esemed tuleb pakendada koos pehmendavate materjalidega ning pakendile lisada kergesti puruneva eseme lisakleebis.

Ohtlike kaupade hulka kuuluvad lõhkeained, ilutulestik, kemikaalid, happelised-, söövitavad- ja ärritavad ained, relvad, tulirelvad, ohtlikud jäätmed, meditsiinijäätmed ning hüpodermilised nõelad ja süstlad.