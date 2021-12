Nõuanne: kas pean nõustuma tööülesandega, mida ma ohutult täita ei oska?

Plaanime töö juures vana aasta ära saata ilutulestikuga. Mulle tehti ülesandeks sellega tegeleda, aga ma ei ole kunagi ilutulestikku lasknud ja natuke kardan, et midagi võib valesti minna. Kas ma pean täitma ülesannet, mida ma tegelikult ei oska?

Teie mure ja küsimus on õigustatud. Töötaja ei pea täitma korraldust, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid.

Kui töötaja mõistab, et ta saa korraldust täita, kuna see ei pruugi olla ohutu, peab ta viivitamata teavitama tööandjat või tema esindajat ja töökeskkonnavolinikku – siis on tööandjal aega leida muid lahendusi. Näiteks võiks leida ilutulestikuga tegelema kolleegi, kes seda endale ja teistele ohutult teha oskab. Teine variant on leida ilutulestiku korraldamiseks spetsialistid, kes seda ohutult teha oskavad.

Üldine põhimõte on, et tööandja peab töötajat tööülesannete ohutuks täitmiseks juhendama ning korraldama ka praktilise väljaõppe kogenud spetsialisti juures. Kui aga ettevõttes kogenud spetsialisti ei ole, siis pole paraku ka võimalik väljaõpet korraldada.

Juhised ilutulestiku kasutamise kohta on toodud toote pakendil ning samuti on tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kodulehel olemas peamised ohutusnõuded. Juhised on leitavad lingilt https://www.ttja.ee/ariklient/ohutus/tooted-teenused/purotehnika-ilutulestik.

Soovitame esmalt tõsiselt läbi mõelda, kas ilutulestiku korraldamine oma jõududega on piisavalt ohutu nii pealtvaatajatele kui korraldajale. Kui on kahtlusi, et kõik ei pruugi sujuda, on targem kas ilutulestiku korraldamisest üldse loobuda või palgata selleks professionaalid. Tahame ju kõik alustada uut aastat tervete ja heatujulistena.

Kindlasti ei ole hea mõte kedagi sundida või survestada tegema midagi, mis on ohtlik ning milleks puuduvad teadmised ja oskused. Samuti ei ole tark alluda sedasorti sunnile, kui ise ei ole oma teadmistes ja oskustes kindel.

Soovime ohutut aastavahetust ja uut aastat!

Piret Kaljula

tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant