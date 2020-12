Ühistranspordikeskus vormsilasele: kõiki rikkeid pole võimalik ette näha

Lugupeetud Karl Kermes,

tänan teid kirja eest.

Vaatasin et adressaatideks on kõik Eestis esindatud meediaväljaanded, kuid Vormsi vallavanemat, kes seaduse järgi valda esindab, nimekirjas ei ole. Seetõttu küsin, millised on teie volitused rääkimaks kogu saare elanike eest?

Tõsi on see, et laeval Reet tekkis pühapäeva õhtul tehniline rike, mistõttu sõitis laev madalikule. Õnneks keegi viga ei saanud ja vedaja prioriteet oli reisijate ohutu evakueerimine laevalt, millega saadi ka teie kirja põhjal väga hästi hakkama. Reisijad evakueeriti Sviby sadamasse, kus politsei- ja piirivalveamet tegi edasise selektsiooni. Kõik, kes soovisid ilma autota saada mandrile ja mandrilt saarele – nende veo ka amet korraldas.

Esmaspäeva lõunaks oli Reet saadud madalikult kätte ja pukseeritud Sviby sadamasse, kus autod laevalt maha laaditakse. Edasi lepib vedaja auto omanikega kokku järgmised sammud, mille järgi ka tegutsetakse. Vedajalt laekunud info põhjal reisijad kaebusi esitanud ei ole.

Natuke laevast Ormsö – laev on olnud liinil viis ja pool aastat ja teenindanud reisijaid väga hästi. Kahjuks on nii, et iga asi, mis liigub, ka kulub ja vajab hooldust ning remonti. Ormsö korraline, igal viiendal aastal tehtav dokiremont (peamasinatel iga 15 000 töötunni järel) oli planeeritud teha kevadel enne hooaja algust, kuid kahjuks lükkus see sügisesse seoses Covid-19 tulekuga ja reisimise piiramisega. Remont jagati kaheks – korpuse ja muude seadmete remont (21 päeva) septembris ja peamasina remont (30 päeva) aasta lõpus.

Te küsite, kas Reet on ohutu töö- ja ilmastikukindel laev. Igal laeval on oma klass ja ohutusnõuded, kus on kirjeldatud, mis ilmaga on ohutu liigelda. Laeva liinile lubamise eelduseks on veeteede ameti inspekteerimine ja merekõlbulikkust tõendavad dokumendid. Kahjuks ei saa meie tellijana ega vedaja kuidagi mõjutada ilma, samas teeb vedaja kõik selleks, et laevad oleksid tehniliselt korras ja ohutud. Kõiki rikkeid ei ole võimalik ette näha ja seda sõltumata laeva vanusest.

Sain aru, et Vormsi laevaühendus mandriga on olnud viimastel aastatel väga hea ja te olete sellega rahul, välja arvatud viimased kolm kuud. Võin teile kinnitada, et hea teenus jätkub juba homme hommikul kell 6.35, kui Ormsö alustab reisi Sviby sadamast mandrile. Seega madalikule sõidust tingituna oli laevaühendus mandriga katkenud üheks tööpäevaks.

Vormsilase Karl Kermese pöördumist loe siit.