Lääne-Nigula vald tahab pakiautomaate

Lääne-Nigula vallavalitsus teatas Cleveronile, et tahaks oma valda pakiautomaate.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et Cleveroni pakiautomaadid võiksid olla valla kõigis kaheksas keskuses – Taeblas, Paliveres, Ristil, Kullamaal, Martnas, Pürksis, Nõval ja Linnamäel. „Peale selle väiksemates asulates, näiteks Varikul, Piirsalus, Koluveres, Sutlepas, Liivil,” loetles Lõhmus.

Lõhmus ütles, et valda on elanikud helistanud ja saatnud kirju, et vajavad pakiautomaate. „Ilmselgelt on vajadus olemas,” märkis Lõhmus. Lääne-Nigula valla ainsad pakiautomaadid kuuluvad Omnivale ja asuvad Ristil. „Postkontorid on lahti vaid mõne tunni ja raamatukogudes asuvad postipunktid ei ole ka kogu aeg avatud, näiteks puhkuste ajal,” ütles Lõhmus.

Pakiautomaatide tootja ja paigaldaja Cleveron plaanib aastal 2021 investeerida üle 30 miljoni euro ja katta Eesti pakiautomaatidega – plaanis on paigaldada üle 20 000 automaadi Eesti eri paigus.

Automaate saaksid kasutada kõik ettevõtted – kullerid, e-poed, näiteks Selver ja Coop, aga ka kohalikud talunikud. Tellida saaks ka toitu.