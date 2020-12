Linnamäe kolib lihatööstuse Linnamäele

Suurettevõtja Margus Linnamäe ehitab Orule uue tehasehoone, et kolida sinna Põlvamaal asuv Liivimaa Lihaveise tootmine.

Augustiks peavad Linnamäe Lihatööstus ja Liivimaa Lihaveis olema täielikult ühise katuse all, tootmishoone ehitamine algab uuel aastal.

Suurettevõtja Margus Linnamäe investeerimisfirmale UP Invest kuuluvad nii Linnamäe Lihatööstus kui ka Liivimaa Lihaveis. Kuu või kahe pärast alustatakse Linnamäel uue tootmishoone ehitamisega ning suve lõpuks kolitakse Liivimaa Lihaveis Põlvamaalt Ahjalt Läänemaale.

Kaks lihatööstust tegutsevad ühiselt juba praegu, sest lihatootmine on augusti algusest alates kõik Linnamäel. „Ahjal käib veel rümpade lõikamine, aga kogu tootmine toimub siin,” ütles Linnamäe Lihatööstuse tegevjuht Indrek Loorens. „Jaanuaris-veebruaris hakkame siia juurdeehitist tegema, augustist on kogu tootmine siin.”

„Et me saaksime kogu tootmise ühte kohta, on meil suuremat tehast vaja,” nentis Liivimaa Lihaveise brändijuht Marko Hiiemäe. Praeguse tootmishoone otsa ehitatakse uus, 1200 m² suurune veiseliha töötlemise külmtsehh, kuhu tulevad rümbalaagerdusruumid, seal hakatakse tegema ka rümbalõikust ja kondistamist.

Praegu töödeldakse lihatööstuses 35 looma nädalas. „Tarneahel on praegu päris pikk. Linnamäe uus tehas võimaldab seda lühemaks teha,” ütles Hiiemäe.

Kõikjalt Eestist kokku ostetud loomad veetakse tapale nii Lätti Cēsisesse kui ka Valka, rümbastamine toimub Ahjal, edasine lihatootmine aga Linnamäel.

„Praeguste plaanide kohaselt alustame ehitamist jaanuaris-veebruaris. Kui tuleb 15 kraadi külma, siis lükkame edasi, aga kui on selline ilm nagu praegu, siis hakkame veebruaris pihta,” lausus Hiiemäe.

Ehitushange on praegu veel pooleli. „Suure tõenäosusega ehitab kohalik ettevõte,” lausus Hiiemäe. Tootmishoone rajamine läheb maksma miljoni euro kanti.

Uus tootmishoone võib ajapikku anda ka uusi töökohti. „Kindlasti me proovime alguses siin jagada oma töötajad mõlemale poole ära. Aga mahtude kasvades tähendab see kindlasti mõnda töökohta juurde,” nentis Hiiemäe.

„Esialgu tapamaja siia ei tule, Linnamäel tehakse kõik alates rümbalõikusest. Aga kaugemas tulevikus vaatame. Plaanid on suured,” nentis Loorens.

Ühine veebikatus

Kaks lihatööstust on juba praegu ühe katuse all, seda küll veebipoes. „Lihapood seob kaks lihatööstust üheks.” nentis Loorens.

Loorens nimetab oma firma e-poodi Eesti moodsaimaks lihapoeks. „Tellijale tuuakse liha koju kätte, ilusti ukse taha. See on nii värske asi, et ega sellest palju ei teata,” lausus Loorens.

„Lisaks on poest saada veel marinaadid, kastmed,” ütles Loorens. „Meil on veisepuljong, punaseveinikaste… Kõik, mida üks lihameister peaks soovima, on olemas.”

„Poes on lihatooted alustades ulukeist ja kuni pardini välja,” ütles lihatööstuse tootmis- ja kvaliteedijuht Andero Paalvelt. „Oleme mõelnud tegelikult kõigi peale. Praegu saab ka väsket ulukit osta, seda veebis mujal praegu osta ei saa.”

„Lammas on ka valikus ning kindlasti täieneb tootevalik pidevalt,” lisas Hiiemäe.

Lihapoest tellitud kauba veab poepidaja klientidele koju kätte. Mööda Eestit on selle tarbeks iga päev tiirutamas kolm kaubabussi.

Tarned toimuvad suures osas Eestist. „Meil on praegu Harju-, Lääne-, Pärnu- ja Tartumaa, arendame seda pidevalt edasi,” ütles Loorens. „Saartel praegu veel ei tegutse, aga küll ka sinna jõuame. Eesmärk on, et me tegutseme üle Eesti ja miks mitte tulevikus ka Soomes.”

Linnamäe lihatööstused

Hiidettevõtja Margus Linnamäe investeerimisfirma UP Invest ostis mullu septembris täisosaluse ulukilihatooteid valmistavas Linnamäe Lihatööstuses.

„Linnamäe Lihatööstusel on kindel positsioon nii kodu- kui ka välisturgudel ja jätkame Eestis suurima ulukiliha kokkuostja ja müüjana. Linnamäe Lihatööstuse prioriteediks on jätkuvalt olla parim partner jahimeestele ja pakkuda klientidele kvaliteetseid lihatooteid,” ütles Linnamäe Lihatööstuse tegevjuht Indrek Loorens toona.

Linnamäe Lihatööstus alustas tegevust 1. augustil 1987 ning oli üks esimesi erakapitalil loodud lihatööstusi Eestis. Enamik Linnamäe Lihatööstuse toodangust müüakse Eesti turul, samas tegeleb ettevõte ka aktiivselt ekspordiga. Peamisteks välisturgudeks on Soome, Rootsi, Leedu ja Saksamaa.

Margus Linnamäele kuuluvad UP Investi kaudu ka näiteks Apollo kino- ja kauplusekett, meediakontsern Postimees Grupp, KFC ja Vapiano restoranid Eestis, Blenderi kohvikud ning O’Learyse spordirestoranid. Ettevõtja tulusaim äri on aga ravimite hulgimüügiga tegelev Magnum ning apteegikett Apotheka.

Margus Linnamäele Linnamäe Lihatööstuse müünud Tarmo Küla ostis tänavu oktoobris Viimsi Lihatööstuse.

Urmas Lauri