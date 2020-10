Ettelugemisvõistluse parim oli Moona Ojasoo

Haapsalu linna algkooli 4. c klassi õpilane Moona Ojasoo esindab Läänemaad üle-eestilisel 4. klassi laste ettelugemisvõistlusel Tallinnas.

Läänemaa paremad ettelugejad võistlesid finaali pääsemise nimel reedel Haapsalu lasteraamatukogus. Ojasoo esitus oli nii hea, et žürii liikmed ei kahelnud hetkegi, et võitja on just tema. Ojasoo luges ette August Jakobsoni muistendi „Päike, kuu ja tähed”, mis kõlas kokku kolme lapse ettekandes. „Kuigi me olime seda muistendit juba kaks korda kuulnud, kõlas see Moona Ojasoo esitus nagu täiesti esimest korda,” ütles Haapsalu lasteraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg. Ojasoo esitus oli ladus ja loomulik, ettelugeja ei pingutanud kordagi üle ja tõi karakterid välja, diktsioon oli hea.

„Tema puhul ei olnud mingit kahtlust – ta kõlas nagu tõeline jutuvestja,” ütles Kumberg.

Ojasoo juhendaja oli Leelo Paesüld.

Kahe teise parema ettelugeja tiitel läks Ly-Anna Luigandile Haapsalu põhikoolist (juhendaja Brita Kaljuvere) ja Kaarel Ojassoole Uuemõisa algkoolist (juhendaja Liivi Mustkivi).

Kumbergile tegi rõõmu, et lapsed lugesid ette ka kohalikke muistendeid. Ojassoo esitas Heino Gustavsoni muistendi „Haapsalu aare”, Kullamaa keskkooli 4. klassi õpilane Lola Liivamägi M. J. Eiseni „Kullamaa kiriku” ja Uuemõisa algkooli 4. klassi õpilane Anette Tammus Gustavsoni „Teenuse kodunastiku”.

„Teenuse on ju vana Läänemaa,” märkis Kumberg.

Lapsed lugesid muistendeid Eesti rahvajutu aasta puhul, tänavuse võistluse pealkiri on „Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi” – värsid Ira Lemberi luuletusest viitavad muistendile.

Haapsalu lasteraamatukogus võistles 11 last Haapsalust, Uuemõisast, Kullamaalt ja Ridalast. Ojasoo lugemine salvestati ja see saadetakse Tallinnasse finaali, mille korraldab Eesti lastekirjanduse keskus. Tulemused selguvad 20. oktoobril.

Kaks aastat tagasi võitis üle-eestilise võistluse toonane Haapsalu põhikooli 4. klassi õpilane Kata Karlis.