Läänemaa uus nakatunu sai viiruse nostalgiapäevade teisest ringist

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkami sõnul andis täna lisandunud positiivse koroonatesti tulemuse mees, kes puutus kokku nostalgiapäeval nakatunud inimesega.

Mees sai viiruse oma töökohal. „Töökohta jõudis koroonaviirus inimese kaudu, kes käis nostalgiapäevadel ehk tegemist on nostalgiapäevadel nakatunute teise ringiga,“ ütles Juhkam.

Kuna mees kuulus nostalgiapäevadel nakatunud isiku lähikontaktide hulka, saadeti ta kohe kaheks nädalaks kodusesse karantiini.

„Isikul, kellega tänane nakatunud seotud on, oli kolm lähikontakti, kes on haigestunud – kaks tööalast ja üks perekondlik. Praeguste andmete põhjal võiks eeldada, et kuna selle isikuga seotud lähikontaktide arv oli väga väike, on selles koldes uute nakatumiste tõenäosus väike,“ selgitas Juhkam.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2 263 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 56 testi tulemus osutus positiivseks.

Läänemaal on praegu viis haiget.