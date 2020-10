Haapsalu mehe kassi tapmine on aasta loomavaenulikuma teo nominent

Igal sügisel valib rahvahääletusel loomakaitse selts kõige loomasõbralikumat ja –vaenulikumat tegu.

Tänavu on üheks kolmest loomavaenulikuma teo nominendist Haapsalus tapetud kass. Hetke seisuga on Haapsalu kassi tapmine saanud kõige vähem hääli – 91. Teisel kohal on Hiiumaa vallaametniku rebase tapmine, mis on saanud 166 häält ning hääletust juhivad noored, kes Paides mängisid siiliga jalgpalli. Viimane on saanud 404 häält.

Loomasõbralikumat tegu juhib riigikogu liikme Andrei Korobeiniku algatus muuta loomakaitseseadust (347 häält). Talle järgneb politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti töö hädas loomade aitamisel (132 häält) ja maanteeameti tegevused, mis on aidanud kaasa metsloomade turvalisuse tagamisele (101 häält).

Loomasõbralikuma ja –vaenulikuma teo poolt saab hääli anda 31. oktoobrini loomakaitse lehel.