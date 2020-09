Täna algab Matsalu loodusfilmide festival

Täna alguse saav Matsalu loodusfilmide festival pakub Eesti eri paigus vaatamiseks 62 filmi.

Praeguseks on festival kasvanud juba 12-päevaseks rahvusvaheliseks ürituseks, mis ulatub Lihulast välja Pärnusse, Narva, Tallinnasse, Tartusse ja mujale. Alates 2017. aastast näitavad korraldajad valikut festivalifilmidest Pürksi kultuurimajas. 2018. aastal laienes festival Pärnusse. 2020. aastast näidatakse festivali teisel nädalal külalislinastusi üle Eesti.

Sel aastal on programmis 62 filmi, mis toovad vaatajani laia valiku uutest loodusfilmidest üle maailma. Programmi mahuvad linateoseid nii metsikust loodusest, inimtegevuse ja looduse koosmõjust, keskkonna jätkusuutlikkusest ja looduskaitsest, ekspeditsioonidest ja uurimisretkedest kui ka põlisrahvastest ning nende elust. Festivali filmidest kolmandik linastub rahvusvahelises võistlusprogrammis. Filmid võistlevad kahes kategoorias, milleks on loodus ning inimene ja loodus. Parimad valib välja filmitegijatest ja loodusetundjatest koosnev žürii.

Festivali direktor Silvia Lotman märkis, et loodusfilmide festivali korraldamisel on oluline ka ise roheliselt mõelda. „Selle jaoks on erinevatel aastatel tehtud erinevaid jõupingutusi. Mõni aasta tagasi mõõtsime näiteks festivali rohelist jalajälge. Lisaks proovime propageerida taimetoidu söömist, sel aastal on laupäeval näiteks toidu teemadel väga palju häid filme järjest, ning jäätmekäitlust. Selleks aastaks andis Nissan meile ka kaks elektriautot, et festivali käigus vajalikud sõidud oleksid võimalikult väikese jalajäljega,“ sõnas Lotman.

