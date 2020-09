Jaanus Riimets: vox populi, vox dei

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poliitikud on rääkinud soovist korraldada koos 2021. aasta kohalike valimistega rahvahääletus kooseluseaduse teemal. Samal teemal arutleb Jaanus Riimets.

Kes ei tunne seda pealkirjaks olevat ütlust, siis see on pärit vanadelt roomlastelt ja tähendab „rahva hääl, see on Jumala hääl“. Üks vana ja tark juudi rahvusest ajalooliste romaanide autor kirjutas ühes oma romaanis nii, et keisrite ja kuningate otsused on suures enamuses ette kirjutatud neile nende sadade miljonite alamate poolt. Kahtlemata peab see paika. Mida siis arvata rahvahääletusest, mida mõned planeerivad teostada järgmistel kohalikel valimistel Eesti Vabariigis?

Kuna paljud selle hääletuse läbiviimise toetajad nimetavad põhjuseks euroopalikke ja kristlikke väärtusi, siis võiks mõtelda, kas selline rahva arvamuse väljaselgitamine ja kõik sellega tegelikult kaasnev ja veel enam seda poliitiliselt põhjustav on euroopalik ja kristlik.

Üks tuntud kirikuõpetaja ütles kord raadiopalvuses, et Jumalal ei ole asja sellega, kes ühes voodis magavad. Muidugi see nii ei ole, kirikuõpetaja hääl ei ole veel Jumala hääl. Kui Jumalal üldse millegagi asja on inimeste eraelus, siis just sellega. Aga see ei tähenda mingil juhul seda, et riigivõimul ja teistel inimestel peaks sellega eriti – erandjuhud välja arvatud – asja olema. Sest riik ei ole Jumal ja Jumala riik ei ole maine riik. Nii lihtne see ongi. Paljud inimesed nimetavad end kristlasteks, aga ei järgi siiski peaaegu üldse Kristuse eeskuju. „Minu riik ei ole sellest maailmast.“ Selline on põhialus.

Usuküsimusi ei tohiks mitte kunagi peale suruda väevõimuga, ka mitte perekonnas, ammugi mitte riigi poolt.

Mäejutluses ütles Jeesus Kristus, et „igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades on abielu rikkunud oma südames“. Abielurikkumise eest on Piiblis ette nähtud karistusena surm. Kui riik peaks kehtestama usuküsimustes karistavaid seadusi, siis rahvahääletuse pooldajate mõtteviisi järgides peaks ju ka selliste pilkude omanikud surma mõistma. Kas keegi natukenegi mõistlik inimene kujutaks seda ette? See oleks absurd ruudus.

Huvitaval kombel unustavad rassi- ja muu puhtuse eest võitlejad ära asjaolu, et tavapärasest erineva sättumusega inimeste tapmine on omane just sealtkandist pärit rahvaste kultuurile, mida meie radikaalid eriti põlgavad.

Kes seda mõtisklust loevad ärgu arvaku, et allakirjutanu peab Piiblis keelatud suhteid õigeks. Küsimus ei ole ülds selles. Küsimus on selles, kas riigil on rahva enamuse survel neisse küsimustesse sekkumise õigus? Ja vastus on selgelt ühene: ei ole õigust. Nii nagu ei ole riigil õigust ka kehtestada riigiusku või mingit ideoloogiat peale suruda.

Riigi ülesanne on makse koguda ja kogutut võimalikult õiglaselt ümber jagada. Paraku meenub selles osas ühe ministri seisukoht, et osa inimesi peabki jääma „mustalt töötama“. Kasutan spetsiaalselt seda väljendit. On loogiline, et üks „must“ asi ei ole kunagi puhas asi.

Jaanus Riimets