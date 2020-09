Covid-19: ööpäeva jooksul lisandus 25 positiivset koroonatesti

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2259 koroonatesti, millest 25 tulemus osutus positiivseks. Mitmed kolded paisusid, näiteks Tallinna Männi lasteaia koldes on nakatunuid kokku kaheksa.

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 12 inimesel. Ida-Virumaale laekus kuus uut positiivset testi tulemust, Tartumaale neli, Lääne-Virumaale üks ja Saaremaale üks (rahvastikuregistri andmetel Saaremale lisandunud positiivse testi tulemusega inimese tegelik elukoht on Võrumaal ja juhtum läheb üle Lõuna regionaalosakonnale). Ühel juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Harjumaale (11 Tallinna) ööpäevaga lisandunud 12 haigusjuhust on kahel juhul tegemist Tuneesiast ja Prantsusmaalt sisse toodud juhtumitega, neljal juhul on tegemist varasemate haigete lähikontaktsetega ja ühel juhul toimus nakatumine lasetaias. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on hetkel veel täpsustamisel.

Perioodil 13.-14. september lisandunud haigusjuhtudest oli ühel juhul tegemist sisse toodud haigusega (Poola) ja kahel juhul oli tegemist varasemate haigestunute lähikontaktsetega.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel on kuus aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 17, 21. augusti Viimsepäeva katedraali klubiürituse koldega 10, Gourmet Coffee koldega 23 ning muusika koldega seitse. Töökohal haigestumise koldega on kokku seotud kaheksa haigusjuhtu. Tallinna Männi lasteaia koldes on nakatunuid kokku kaheksa.

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel 1124 inimest, kellest 189 on haigestunud.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 422 COVID-19 haigusjuhtumit 409 inimesega.

15. septembri seisuga on tervenenud 2 286 inimest. Neist 1748 inimese (76,5%) haigusjuhtum on lõpetatud, 538 inimese puhul (23,5%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 24,61.

Eestis on kokku tehtud üle 175 000 esmase testi, nendest 2722 ehk 1,55 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Koroonaviirus SARS-CoV-2

Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee.

Nutitelefoni rakendus Hoia teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmetel on tänase seisuga Hoia mobiilirakendust alla laaditud 121 102 korda ja läbi selle on end haigeks märkinud 41 inimest.