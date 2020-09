Juhtkiri: keemisohtlikud koroonapiirangud

Praegu hoogu koguv uus koroonalaine saab olema emotsionaalselt keerulisem kui kevadine eriolukord. Alustuseks on varasem teadmatus asendunud fataalsuse ja mustameelsusega, sest kui kevadel rippusid veel mitme ettevõtte koondamiste kohal küsimärgid, siis nüüdseks on selge, et neid on juba toimunud omajagu ja tuleb veel. Seda enam, et valitsus ei pea enam mõistlikuks ega ka võimalikuks palgatoetuse maksmist raskustesse sattunud ettevõtetele. Uju või upu, oli rahandusminister Martin Helme sõnum ettevõtjatele. Kõik teavad ja mäletavad eelmisest suurest kriisist, et sellises olukorras on esmatähtis ettevõtte päästmine, sest siis säilib vähemalt osal meeskonnal lootus päästepaadis vee peale jääda. Armutud koondamised päästsid kümmekond aastat tagasi nii mõnegi praeguseni eduka ettevõtte. See on karm ja armutu tõde.

Veelgi olulisem on aga inimeste endi riskikäitumine. On täiesti mõistetav, et kõik on koroonapiirangutest tüdinud ja väsinud, lisaks küsivad nüüd paljud, kas selle kõigega üle ei reageeritud. Küsimus on päevakorras ka praegu, sest näiteks koolidele on teatud määrani antud otsuste tegemises vabad käed. See on vägagi küsitav otsus, sest tekitab inimestes segadust. Segadus ärritab, ärritusest tärkab trots, trotsi mõjul tunduvad käsud ahistavad ja põhjendamatud. Piisab vaid kahtluseidust, kui massid hakkavad keeldude tagant otsima kellegi salanõu kuni selleni välja, et tegelikult pole koroonaviirust olemaski ja tegemist on katsega inimesi tasalülitada. Järgneb vastuhakk ka mõistlike piirangute vastu.

Eesti ühiskond on sellele keemispunktile praegu üsna lähedal.

Lahendus on end korraks igasugusest meediast välja lülitada ja kujutada ennast olukorda, kus hooletu käitumise tulemusena nakatab inimene kogu oma pere koroonasse. Mitte keegi ei taha olla see inimene.