Urmas Sukles: Haapsalus ei ole koroonakollet

Me elame äreval viiruse ajal ning igasugune informatsioon, mis paisatakse meediasse, võib tekitada vastupidise efekti sellele, mida info esitaja lootis saavutada.

Teade, et Haapsalu reoveest leiti jälgi koroonaviirusest, võib olla tõene, aga järeldada sellest, et Haapsalus ja Viljandis oleks suur epideemiaoht, on ennatlik ja vale! Suhtlesin Tartu ülikooli teadlastega ning uurisin ka teiste linnade veevärkide seisu. Tähtis on teada, et uuringu tulemused on veel väga esialgsed ja teadlased peavad neid alles hakkama tõlgendama.

Mitmete uurimistööde käigus on püütud määrata nakkuslikku koroonaviirust reoveest. Seda ei ole leitud. Seega reovesi ei ole koroonaviiruse tõttu nakkusohtlikum kui tavaliselt. Väidetavalt on aga sealt leitud koroonaviiruse osakesi, mis on nakkuse mõttes inaktiivsed, kuid reovees säilunud ja mida me määratakse selleks, et hinnata nakkuse levimust reoveepuhastit kasutavas kogukonnas.

Arvatavasti on igas asulas, kus koroonaviiruse kandja on kasutanud tualetti, reovees neid osakesi, iseasi, kas selliste pisteliste uuringute tulemusel nad sealt üles leitakse.

Tänase info alusel saan ma arvata, et nädalat tagasi võis kasutada mingit Haapsalu WC-d inimene, koroonaviiruse kandja, aga kui ta ka oli, siis mingit kollet ta Haapsallu ei tekitanud.

See kõik muidugi ei tähenda, et me peaksime viiruse suhtes hoolimatud olema, sest ta on ikkagi meie ümber – kui mitte Haapsalus, siis kusagil kindlasti. Täidame ohutusnõudeid ning püüame elada normaalset elu selles küllaltki ebanormaalses maailmas.

Haapsalu linnavalitsuses me jälgime ärevalt, kuid tähelepanelikult, viiruse levikut maailmas ja Eestis ning reageerime Haapsalut puudutavale adekvaatselt.

Urmas Sukles

Haapsalu linnapea