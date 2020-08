Jaanus Karilaid: Reformierakond meid ei kõiguta

Laupäeval Keskerakonna kongressil partei aseesimeheks taasnimetatud Jaanus Karilaiu sõnul on nende suurimaks poliitiliseks oponendiks endiselt Reformierakond, ühtlasi kinnitas ta, et pregune koalitsioon läheb ühtselt edasi ning oravate “tööpakkumised” seda ei muuda, vahendab BNS Postimeest.

“Poliitiline konkurents on tihe, aga meie oleme tugevamad. Ja me näitame seda kõigile,” leiab ta.

“Meie suurim poliitiline vastand on jätkuvalt Reformierakond. Keskerakond ärgitab eriarvamusi, nemad tahavad ainult ühte arvamust. Meie ütleme, et kommertspangad on siin liialt hõlptulu teeninud. Nemad räägivad: enne pangad, siis inimesed. Meie otsime eelarvekulutustele finantsvõimendusi, et luua oma inimestele parem elukeskkond, nemad räägivad kärbestest ja tasakaalust. Nagu nad ütlevad – siis jätame naabritele viisakama mulje. Just nagu oleksid naabrid need, kes Eestit valitsevad ja tüürivad,” lausus Karilaid kongressil. “Ei, Eestil on omaenda valitsus. Ja selle valitsuse eesotsas seisab Keskerakond.”

Ta meenutas erakondlastele, et valitsus ei olda üksinda. “Koos Isamaa ja EKRE-ga oleme Eestile avanud laia võimaluste akna. Meie ühine eesmärk on arendada majanduslikku ja sotsiaalset elu kiiremini kui ükski teine valitsus Eesti ajaloos,” rääkis Karilaid, lisades, et aastal 2023 on selle õnnestumist näha.

“Aga juba täna ütleme oma koalitsioonipartneritele EKRE-le ning Isamaale aitäh pühendumuse, töökuse ja julguse eest, mida nad meiega jagavad. Me oleme lubanud poliitikat ühiselt ellu viia neli aastat,” lisas Karilaid. “See oleks uus kvaliteet taasiseseisvunud Eesti valitsemiskultuuris. Seda ei kõiguta Reformierakond, kes ajalehekuulutuste vahendusel teeb omapoolsed tööpakkumisi,” lausus Karilaid kongressil.