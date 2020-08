Galerii: linnuse Lõunavärava juures varises maapind, avastati kelder

Reedel vajus Haapsalus piiskopilinnuse Lõunavärava lähedal sillutatud jalgraja kõrval maapind, avades sissepääsu maa all olevasse keldrisse.

“See on võlvkelder, mille võlv seniajani suurpärases korras,” lausus Haapsalu linnuse ekspositsiooni juht, arheoloog Jaak Mäll.

Mälli sõnul on tegemist tsaariaegse nn moosikeldriga, ehk siis pisikese ja käepärase panipaigaga. “Mördi järgi on näha, et võlv on laotud et 19. sajandi II poolel.” Kelder võib Mälli sõnul otsapidi ulatuda Lõunavärava eelmüüride vastu.

Kui piiskopilinnuse Lõunaväravat 1995. aastal taastati, siis lammutati ka selle ees olnud kehvas seisus olnud maja. Maja all olnud keldri sissepääs suleti ja juba mõne aja pärast keldri olemasolu unustati.

Sissepääs suleti lohakalt, sest nüüd, veerand sajandit hiljem, vajus see sisse. Varisemiskohalt leitud prügi järgi võib ava kinniladumise täpselt dateerida. “Jaanuar 1995 on leitud džinnipurgil kirjas,” ütles Mäll.

“Argheoloogiline avastus see polnud,” tõdes Mäll. Aga nüüd saab juhuslikult leitud keldri kanda linnusega seotud dokumentidesse, et tulevikus sellega uusi ootamatusi ei tekiks.

“Ohu pole sealtaudu linnusesse minejail küll vähimatki,” kinnitas Mäll. “Käisin ise keldris, kopsisin serva korralikult läbi, võlv on tugev.”

Haapsaliu Linnahoolduse töömehed puhastatavad täna sissepääsu sinna kogunenud sodist ja pinnasest ning sulgevad ava.

Fotod: Urmas Lauri