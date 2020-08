Köögiga Lada ja veokile ehitatud maja

Automatkajad kirjeldavad Eestit rõõmsa pelgupaigana koroonaviiruse eest, ent oma sõidukiga välismaalt tulnud turiste on Läänemaal mullusest vähem.

Nii hindavad olukorda enim automatkajatega kokku puutuvad ettevõtjad, kes ütlevad, et tänavu on üha enam näha eestlasi, lätlasi ja leedukaid. Hoopis ära on kadunud seni palju käinud hollandlased ning ka sakslasi ja soomlasi on mullusega võrreldes vähemaks jäänud.

Piibel tõi Haapsallu

Haapsalu Vasikaholmi parklas seisavad kõrvuti kaks Saksa numbrimärgiga matkaautot, ninad vee poole. Tumehallide vihmapilvede all asuv parkimisplats on kuulutatud kolmeks ööks koduks ja Dresdenist pärit Rainer ootab optimistlikult päikesepaistet.

„Me oleme Haapsalus ainult paar päeva ja siis sõidame tagasi lõunasse,” selgitab ta. Sõbrad puhkavad kahe matkaautoga kokku kuu aega. Tegelikult võiks puhkust pidada ka põgenemiseks koroonaviiruse eest, toob kodumaal kahte restorani pidav mees välja. „Siin on olukord koroona asjus rahulikum, restoranid on inimesi täis!” rõõmustab ta ja osutab oma tumehallile MAN-kabiinile ehitatud matkaautole: „Ootasin selle valmimist kaks aastat, plaanisime sõita Mongooliasse, Lõuna-Aafrikasse, kuhu iganes! Aga nüüd oleme hoopis siin.”

Haapsalu on Raineri soovil tehtud kõrvalepõige. Nimelt külastas Rainer Haapsalut kolm aastat tagasi, ööbis matkaautoga samal parkimisplatsil Vasikaholmi rannas ja tutvus siinse naabriga, kes ta sõiduki veevarusid täiendas.

„Naaber oskas natuke saksa keelt ja soovis endale saksakeelset piiblit. Mul oli see meeles ja kui nüüd piibliga ta uksele koputasin, oli ta väga üllatunud ja õnnelik!” räägib ta.

Rainer reisib peamiselt väikelinnast väikelinna. Matkaauto pargib ta ilusasse kohta ja linna vahel sõidab ringi rolleriga. Raineri matkaautos on olemas kõik eluks vajalik ning nii eelistab ta ööbida tasuta platsidel. Ööbimiskoha leidmiseks kasutab ta peamiselt kahte rakendust: Campercontact ja Park4night. „Eestis on väga hea ka RMK äpp,” kiidab ta.

Elukohaks Lada

Piksekese kämpingus Haapsalus on koha sisse võtnud Lada, mis oma katusel olevate redelite ja kanistritega näeb esmapilgul välja rohkem töömehe auto kui kellegi öömaja. Aga ungarlane Géza teeb uhkelt tiiru ümber oma koduks ehitatud sõiduki ja osutab uhkusega detailidele: köök, magamistuba, koerte turvavööd, pesumasin. „Siia panen musta pesu ja vee sisse ja sõites loksudes see peseb,” osutab ta suure naeratuse saatel plastist kanistrile auto katusel ning sikutab selle kõrvalt vooliku, millest vesi välja niriseb: „Dušš!”

Endise õpetaja elu veereb juba aastakese neljarattalisel, plaan on sõita läbi kogu Euroopa ning järgmiseks sihtkohaks on Venemaa Euroopa-osa. „Praegu pean ootama, kuni Venemaa viisasid jälle saab,” selgitab ta, et teeb plaane suuresti koroonaviiruse leviku järgi.

„Talve veetsin Portugalis, siis läksin korra Ungarisse, kust mind enam välja ei lastud. Pidin ootama kuu aega piiride avamist.” Kui sõit ükskord põhja poole algas ja mees Kihnu saarel käis, soovitasid teised reisijad kindlasti ka Haapsallu minna. „Ma ainult soovituste järgi reisingi,” muheleb mees. Nüüd ongi selja taga kolm imelist ööd Haapsalus Piksekese kämpingus, põnev muuseumikülastus ja maailmaklassi lõuna kuursaalis. Edasi sõidab ta mööda rannikut Dirhamisse ja Nõvale.

Géza valitud sõiduvahend on kaugel tavalisest. Piksekese kämpingu peremees Markku Lehtoneni eriliste autode fotokogusse on see igatahes juba üles pildistatud. „Sõidan sellega tavaliselt 60–70 kiirusega, kui kiiresti, siis 80ga,” märgib Géza ja lisab, et on Ladaga väga rahul: „See on odav ja kõik oskavad seda parandada.”

Kogu Géza elamine mahub 2019. aastal Venemaal Togliattis asuvast tehasest välja sõitnud neliveolisse Ladasse, mille ta ise seest vastavalt enda vajadusele ümber ehitas: „Ainult juhiiste jäi sisse!” Pika kerega autol on 1,7-liitrine mootor võimsusega 82 hobujõudu ning selle eest käis mees välja ligi 10 000 eurot. Kui kaks 80-liitrist veepaaki on täis, kaalub kogu ratastel kodu 2,4 tonni.

Kahemeetrine Géza mahub Ladasse koos kahe koeraga mugavalt magama, ruumi jääb isegi üle.

Automatkajate arv on mullusega samal tasemel

Põhiline Läänemaa turist ööbib hotellis või korteris, ent ka automatkajaid on arvestatav osa, sõnas Läänemaa turismijuht Annika Mändla. Ta tõdes, et täpset automatkajate arvu on raske öelda, ent hinnanguliselt on neid samaväärselt varasemate aastatega. Ka Roosta puhkeküla juhataja Ingrid Sieberki sõnul on seal peatuvate matkaautode arv sama mis mullu. „Kui see jama ei lõpe ja inimesed lennata ei saa, siis see reisimise viis ainult kasvab,” pakkus ta.

Piksekese kämpingu omanik Markku Lehtonen tõdes aga, et alates kevadest on kämpingu täituvus mullusega võrreldes napp 30 protsenti. „Igal suvel on meil palju grupireise, need kukkusid kevadel kohe ära, nüüd pole ühtegi,” kirjeldas Lehtonen.

