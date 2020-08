Haapsalu pitsipäev üllatab kohvikuga

Haapsalu pitsipäev tuleb koroonaajal veidi teistmoodi, kuid vanadest headest traditsioonidest täiesti ei loobuta.

„Oleme korraldanud nii, et kõik sünnib õues,” ütles Haapsalu pitsikeskuse perenaine Mirje Sims. Pitsikeskuse uksed on ostjaile-uudistajaile küll avatud nagu ikka, aga ühtegi käsitöömeistrite loengut ega õpituba seal tänavu ei korraldata. Kogu pitsipäev on kolinud Haapsalu pitsikeskuse ette ja üle tee parki.

„Seekord on nii. Eks tuleval suvel, kui tuleb kümnes pitsipäev, vaatame,” ütles Sims.

Tänavu on Simsi sõnul üheks kirsiks tordil Haapsalu salli mustrite 2021. aasta kalendri esitlus. Kalendris on 12 täiesti uut salli, mida kaunistavad ehtekunstnik Keiu Kullese jt ehted. Peale kaunite fotode on kalendris mustrilehed, mille järgi kududa. „See annab kalendrile jäävama väärtuse kui üks aasta,” ütles Sims.

Haapsalu salli kalendrit annab välja Saara kirjastus. Kalendriesitlusele järgneb tavaks saanud moeetendus. „Maakeeli näitame pitse,” ütles Sims.

Pühapäeva keskpäeval avavad Haapsalu käsitööseltsi liikmed aga pitsikeskuse vastas pitsikohviku, mille tulu läheb keskuse uue markiisi ostmiseks. Markiisiks nimetatakse ukse kohal asuvat katusetaolist päikesevarju. Pitsikohvikus müüdava küpsetavad käistööseltsi liikmed ise. „Ja muidugi võib pitsikohvikus julgesti kududa,” ütles Sims.

Suur kudumisvõistlus tuleb seekord kahes kategoorias. Tavakategoorias võivad osaleda kõik. „Vardad ja lõng on meie poolt,” ütles Sims. Kolme tunni jooksul koovad võistlejad etteantud mustri järgi proovilapi.

Teine kategooria on meistritele – seal võistlevad eelmiste aastate võitjad ja Haapsalu käsitööseltsi liikmed, kes tavakategoorias võistelda ei tohi. Nemad saavad teise mustri, mille järgi proovilapp kududa, ja aega on neil pool tundi vähem kui tavakategooria võistlejail. Mustrid luuakse igal aastal spetsiaalselt võistluseks. Tänavuste mustrite autorid on Haapsalu käsitööseltsi liikmed Aime Edasi ja Siiri Reimann.

Parimad kudujad kuulutab žürii välja pühapäeval kl 15.30 Haapsalu pitsikeskuse ees. Pitsipäev algab sealsamas kell 10 hommikul. Tänavune pitsipäev on üheksas, korraldab Haapsalu käsitööselts.