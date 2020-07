Läänemaa JK langes esiliiga B-s 8. kohale

Laupäeval kaotas esiliiga B-s mängiv Läänemaa jalgpalliklubi Tallinna Kalev U21-le 2:4.

Kalevi staadioni kunstmuruväljakul peetud mängu 17. minutil lõi Läänemaa mängija Hans Joosep Tammerik omavärava, millele järgnes neli minutit hiljem vastaste värav. Poolajale läksid võistlejad seisuga 2:0.

Teisel poolajal, mängu 49. minutil lõi Läänemaa esimese värava Karmo Einmann, millele järgnesid 61. ja 64. minutil vastaste väravad.

Mängu lõpus, 81. minutil lõi Läänemaa mängija Mario Konks läänlaste teise värava.

Ühtegi kollast ega punast kaarti kohtunik seekord ei jaganud. Läänemaa jalgpalliklubi juht Triin Vellemäe kaotuse üle õnnetu ei olnud, sest vastaste meeskonnast pooled mängijad on preemiumliiga mängijad ja nende võitmiseks oleks Läänemaa meeskonnal vaja läinud suurt õnne.

Läänemaa JK ei teeninud seekord ühtegi punkti ja langes edetabelis kahe koha võrra ja on nüüd 17 punktiga 8. kohal. Läänemaa JK-le järgneb edetabelis 13 punktiga Võru FC Helios ja ühegi punktita Rakvere JK Tarvas. Läänemaa jalgpalliklubist kõrgemal kohal on 19 punktiga JK Tabasalu ja 20 punktiga Keila JK.

Edetabelit juhib läänlaste laupäevane vastane Tallinna Kalev U21 34 punktiga.

Kokku on Läänemaa JK 14 mänguga saanud viis võitu, seitse mängu on läänlased kaotanud ja kaks mängu on jäänud viiki. Vellemäe ütles, et siiani on võistkonnal mängud läinud nii ja naa – esimestes mängudes andis võistkond lõpu eel võidu käest. Samal ajal on meeskond saanud enesekindlust ja julgust juurde. „Üldiselt olen pildiga rahul – oleme küll uustulnukad, aga pole sugugi kõige nõrgemad vastased,” ütles Vellemäe.

Läänemaa JK järgmine mäng toimub reedel, kui koduväljakul on vastaseks Rakvere Tarvas. 8. augustil on koduväljakul Läänemaa JK vastaseks Keila jalgpalliklubi. Kokku on Läänemaa jalgpalliklubil esiliiga B-s mängida veel 13 mängu – 6 augustis, 4 septembris ja 3 oktoobris. Klubi eesmärk on esiliiga B-sse püsima jääda. Selleks ei tohi klubi mängude lõpuks olla edetabelis madalamal kui 8. kohal.