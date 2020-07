Üliõpilasteater tõlgendab Haapsalus muinasjutte

Tartu üliõpilasteater tuleb koguperelavastusega „Sandi õnnistus” oma Eesti tuuril ka Vormsile ja Haapsallu.

Matthias Johann Eiseni, Juhan Kunderi jt kogutud eesti muinasjuttude ainetel lavale seatud „Sandi õnnistuse” on lavastanud Haapsalus Wiedemanni gümnaasiumi lõpetanud Enor Niinemägi.

„Sandi õnnistus” pole klassikaline sõnalavastus, vaid loo sisu antakse edasi peamiselt muusikariistade, žestide, liikumise ja vahetekstidega, aimates niimoodi järele tummfilmi esteetikat. „Taolised võtted muudavad lavastuse oluliselt dünaamilisemaks kui sõnalisele väljendusele rõhuv vorm, mida valdavalt on kasutatud Lääne teatris,” ütles Niinemägi.

Inspiratsiooni on ammutatud idamaistest teatrivormidest nagu näiteks Jaapani kabukiteater. Peale selle on lavastusse põimitud klounaadi, mis annab suurepäraseid võimalusi karakterite arendamiseks ja võimendamiseks.

„Sandi õnnistuses” on kihte rohkem, kui esmapilgul paistab: laste jaoks on see mänguline ja sündmusterohke, täiskasvanud oskavad ridade vahelt lugeda ka satiirilisi märkusi inimolevuse kui sellise kohta.

Lavastuse pealkiri on inspireeritud paljudes eesti muinasjuttudes levinud motiivist, kus ebamaine jõud sekkub maisesse ellu nii, et tegelasel tuleb teha eetilisi või praktilisi valikuid. Kas see osutub lõpuks sandi õnnistuseks või sandiks õnneks – see jääb nii tegelaste kui ka vaataja jaoks mõistatuseks.

„Me ei püsi sageli muinasjutu etteantud süžee raames, vaid laseme proovisaalis hakata lugudel elama oma elu. Teinekord oleme loo arendamiseks kasutanud motiive muistenditest või naljanditest, toonud sisse midagi elust enesest või absurdseid tegelasi,” ütles Niinemägi.

Lavastus sai veebruaris Viljandis tudengite teatripäevadel publiku lemmiku tiitli.

Läänemaal mängib üliõpilasteater „Sandi õnnistust” neljapäeval, 30. juulil Vormsis Söderby küla Peetruse talu õuel ja Haapsalus 31. juulil päev hiljem Iloni Imedemeaal.

Osades Peeter Piiri, Enor Niinemägi, Kristjan Tammi, Mart Alaru, Kelly Kittus, Rutt Vare, Annabel Berg või Katrin Kalma.