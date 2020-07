Vald ehitab Österbysse sadamahoone

Riik andis Österby sadamale 147 000 eurot toetust, mis on umbes pool sellest, mida sadamahoone ehitamiseks vaja läheb.

„Hange on läbi ja ehitaja on välja valitud, aga vaidlustamise aeg pole veel lõppenud,” ütles Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo. Österby sadamahoone oli ehitajaile ahvatlev, sest soovijaid oli kokku 8-9.

„Loodan, et ehituslepingu saame sõlmida järgmisel nädalal ning siis on sadamahoone ehitamiseks neli kuud aega,” lausus Hirmo. Esialgu loodeti, et lisaks sadamahoonele jätkub raha ka sadama sissepääsusüvendamiseks, mis tooks sadamasse ka purjejahid.

„Süvendamine jääb järgmisse etappi, selleks raha praegu pole,” nentis Hirmo. „Et sadamasse elutekiks, tuleb sadamahoone igal juhul valmis teha.” Hirmo sõnul pole turistidel praegu sadamasse suurt asja, sest seal pole midagi teha.

„Praegu on nii, et kui veetase on kõrge, siis pääsevad sadamasse need, kes väga hästi teed tunnevad, aga muidu mitte,” ütles Hirmo. Sadamatee võib ollaohtlik, sest võib madalikule takerduda või suurte kivide otsasõita. Hirmo sõnul peaks mõistlik sissepääsutee olema kaks meetrit sügav.

Uude, 170 m² suurusesse sadamahoonesse on planeeritud kohvik, kööginurk, saun, kaks ööbimiskohta, panipaik, kontoriruum ja tualett.

Korras sadamat ei saa Hirmo sõnul Noarootsi piirkonna jaoks üle hinnata. „Muidu ei satu meile kunagi ükski turist, kõik lähevad Dirhamisse,” märkis Hirmo.

Österby sadamas on 25 kaikohta. „Kohad on täis, enamasti kasutavad neid kohalikud elanikud. Kes püüab kala, kes teeb lõbusõitu,” ütles Hirmo.