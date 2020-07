Galerii: Aavasalud avasid kunstikoolis nukunäituse

Kunstnikest ema ja tütar May ja Ursula Aavasalu avasid kolmapäeva õhtul Haapsalu kunstikooli majagaleriis näituse „Väikesed unenäod, variatsioonid kahele”, mille külastajad näevad 50 erinevat käsitsi valmistatud nukku.

„Igaüks on omamoodi, neid kirjeldada ei saa, peab vaatama tulema,” ütles May Aavasalu.

Tütar Ursula Aavasalu rääkis, et näitusel on suuremaid ja väiksemaid, savisemaid ja portselanisemaid nukke ning neile peale vaadates saab aru, kumb autoritest on nuku valmistanud – Ursula nukud on pehmemad, May nukud kuulliigenditega.

Nukkude valmistamiseks on May ja Ursula Aavasalu kasutanud savi ja portselani kombineerituna naha, riiete, taaskasutatud mänguasjade ja vanade ehetega. Nii on kõik nukud kordumatud ja äratuntava isiksusega. Ursula Aavasalu rääkis, et kui nukku valmistades nukk kogu aeg otsa vaatab, siis ta lihtsalt hakkab kõnelema mõnd lugu. „Isiksus tekib neile juurde,” ütles Ursula Aavasalu.

Ta lisas, et igaühele kõneleb nukk erineva loo.

Kunstnike sõnul on nukud siiski liiga haprad selleks, et lapsed nendega mängida saaksid, vaid eelistavad veidi õrnemaid omanikke.

Näitusel näeb 50 erinevat nukku. May Aavasalu rääkis, et esimene portselanist nukk valmis tal aastal 2017. „Ju me oleme lapsemeelsed,” põhjendas nukkude valmistamist Ursula.

Ursula lisas, et ta ei tee nukke kohe algusest lõpuni valmis, vaid vahel seisavad need juppidena pool aastat ootel, kuni ta leiab mõne detaili, mis nukule ideaalselt sobib ja teeb neid siis edasi. Enamasti kipuvad Aavasalude nukud olema gooti stiilis. „Nad on sellised nukrad,” ütles Ursula Aavasalu.

Aavasalude nukud on käinud näitustel Tallinnas, Pärnus, Lihulas ja nüüd on need taas Haapsalus. Näitus on kunstikooli majagaleriis avatud 9. augustini.

Arvo Tarmula fotod