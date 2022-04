Täiskasvanud kunstiõpilased näitavad oma sugulasi

Malle-Liisa Raigla fotod

Teisipäevast näeb Haapsalu kunstikoolis täiskasvanud joonistamis- ja keraamikakursuse õpilaste töid.

Kunstikooli joonistamisõpetaja Aide Leit-Lepmetsa sõnul kasutas ta esimese ja teise aasta kunstiõpilaste õpetamiseks Ameerika kunstiõpetaja Betty Edwardsi õpetust „Joonistamine parema ajupoolkeraga”. „Vasakus ajupoolkeras, mida koolis treenitakse, on meie teadmised. Kui joonistama hakatakse, siis mõeldakse, et see on samamoodi teadmiste põhine, aga see on vaatamise põhine,” selgitas Leit-Lepmets. „Pole inimest, kes ei oska joonistada. Tegelikult ei osata hoopis vaadata,” lisas ta.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!