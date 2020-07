Vormsil ja Oidremal on lusitaania teetigu

Keskkonnaamet avas täna kaardirakenduse, mille kaudu saavad inimesed saata teavet lusitaania teetigude leviku kohta Eestis.

Valdavalt on kaardile märgitud teo leiukohti Tallinna ümbruses. Tänasest avatud kaardi järgi on ohtlikku teetigu leitud ka Vormsi saarel Rumpos. Teataja on juurde kirjutanud, et esimest korda leidis teod juba talvel kui need koos küttepuudega tuppa tõi. „Teine leid, juba kaks isendit oli 15. juulil – limukad olid peidus topelt kaevuluukide vahel.”

Oidrema leiukoha juurde on postitaja kirjutanud, et neid leidub palju, eriti keldris.

Esimesed teated, et ohtlik tigu levib ka Haapsalus, tulid möödunud nädala lõpus. Haapsalut veel kaardirakenduses märgitud ei ole.

„Selleks, et anda paremaid tõrjesoovitusi ja aidata kohalikel omavalitsustel ja kogukondadel tõrjet korraldada, on vaja teada sissetunginud võõrliigi levikupiirkondi. Seetõttu algatasime süsteemse infokorje,“ selgitas keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist Eike Tammekänd.

Aadressil teokaart.keskkonnaamet.ee saab arvuti, mobiiltelefoni või muu nutiseadme kaudu märkida Eesti kaardile koha, kus lusitaania teetigu nähakse. Rakenduse väljad on eesti ja vene keeles.

„Palume inimestel rakenduse kaudu saata lusitaania teetigudest ka fotosid. Nii saame kindlad olla, et tegu on just selle tüütu võõrliigiga, mitte kodumaise suure või musta seateoga, kes on meie ökosüsteemile ohutud,“ rääkis Tammekänd. Nutirakenduses on toodud nii lusitaania teeteo kui ka kahe sarnase kodumaise teoliigi määramistunnused. Nende abil saab veenduda, kas tegu on ohtliku võõrliigiga või mitte.

Lusitaania teetigude tõrjumine peab toimuma kogukondade koostöös. Võitlus selle võõrliigiga on tulemuslik ainult siis, kui seda tehakse korraga terves levikupiirkonnas. Peamine soovitus on teod kokku koguda ja hävitada kuuma veega üle kallates, samal viisil tuleb hävitada ka teeteo munad.

Lusitaania teetigu on võõrliik, keda Eestis nähti esimest korda 2008. aastal. Nüüdseks leiab neid mõnest piirkonnast juba massiliselt. See liik valmistab aiapidajatele meelehärmi, kuna on ablas aiasaaduste ja ilutaimede hävitaja.