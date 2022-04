Võõrnälkjaid tasub aiast korjata juba kevadel

Hispaania teetigu ja mustpeanälkjas on Eestis laialt levinud võõrliigid, kes on kevadiste ilmadega läinud liikvele. Selleks, et aednikele tülikate võõrnälkjate rohket levikut ennetada, soovitab Keskkonnaamet võõrnälkjaid ja nende mune aiast korjata ning hävitada juba kevadel.

Võõrnälkjad toituvad peamiselt aiasaadustest ja põllumajanduskultuuridest, mistõttu on nad aiapidajatele tülikad. Juhised hispaania teeteost ja mustpeanälkjast hoidumiseks ning nende tõrjumiseks leiab veebilehelt keskkonnaamet.ee/voornalkjad.

Kui hispaania teetigu või mustpeanälkjas on juba aeda sattunud, aitab nende arvukust ohjata täiskasvanud isendite ja nende munade järjepidev korjamine ning keeva veega hävitamine.

Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd meenutab, et võõrnälkjate tõrjumisega on oluline tegeleda järjepidevalt koostöös kogukonnaga kogu naabruses. „Iga isend, kes kevadel muneda jõuab, võib suveks anda umbes 400 järglast, kes omakorda peagi munemisikka jõuavad. Kuna looduslikke vaenlasi neil Eestis napib, võivad tõrjumata levilad suvel võõrnälkjatest kubiseda,“ sõnas Eike Tammekänd. Ta lisas, et võõrnälkjate laialdasele levikule Eestis on kaasa aidanud ka kliimamuutused ja üha soojemad talved, mil talvituvad kahjurid ellu jäävad.

Keskkonnaamet palub mustpeanälkjaid ja hispaania teetigusid tõrjudes kodumaiseid liike hoida. Paljud kodumaised teod on aiapidajatele kasulikud, sest tekitavad huumust ja on oluline osa toiduahelast, lisaks söövad nad võõrnälkjate mune.

Hispaania teetigu on juba kümmekond aastat levinud üle Eesti. Rahvapärase nimetusega mustpeanälkjas ehk Krynickillus melanociphalus on aedadesse jõudnud viimastel aastatel ja praegu teadaolevalt enim levinud Harju-, Saare- ja Viljandimaal.

Kaardirakendusse teokaart.keskkonnaamet.ee on kõik oodatud kandma võõrnälkjate leiukohti üle Eesti. Enne nälkja üles andmist tasub Keskkonnaameti kodulehe kaudu veenduda, kas tegu on hispaania teeteo, mustpeanälkja või hoopis mõne kohaliku liigiga. Kaardirakenduse kaudu saavad kodanikud ja kohalikud omavalitsused vaadata, kas nende piirkonnas on võõrnälkjad levinud ning vajadusel plaanida tõrjetöid.

Võõrliigid on liigid, mis esinevad väljaspool oma looduslikku levilat ja on sinna sattunud inimese tahtliku või tahtmatu tegevuse tõttu. Nälkjate võõrliigid ja teised sarnased kahjurid satuvad uutesse piirkondadesse peamiselt hoogustunud taimekaubanduse kaudu. Inimeste aedadesse satuvad nälkjate võõrliigid ja nende munad potimulla või taimede mullapallidega. Nälkjate arvukusele aitavad kaasa niiske ja soe kevad-suvi ning pehmed talved.

Kuidas vältida võõrnäljaliikide sattumist oma aeda?

Ära too lille- ja põõsataimi oma aeda piirkondadest, kus leidub hispaania teetigu ja mustpeanälkjat.

Kontrolli isikute mullapalle, leitud munad ja nälkjad hävita keeva veega.

Istikute soetamisel hoia neid mõni nädal karantiinis. Seo mullapalli ümber läbipaistev kilekott ja kinnita see tihedalt ümber istiku varre. Aeg-ajalt kontrolli, kas kilekoti sees on munadest koorunud nälkjaid. Olenevalt taimest hoia istikut poolvarjulises kohas, kasta ja jälgi seda. Hävita kotti sattunud isendid keeva veega.

Mida teha, kui võõrnälkjad on juba aias?