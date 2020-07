Haapsalu ümbersõiduteed nii pea loota ei ole

Kuigi Haapsalu ümbersõidutee joonistatakse jonnaka järjekindlusega linna uude üldplaneeringusse sisse, ei hakata seda suure tõenäosusega ehitama varem kui aastal 2050.

Praegu on Haapsalu ümbersõidutee kolm võimalikku varianti kaardile maha märgitud kunagise Ridala valla üldplaneeringus. „Maanteeameti eelistuseks oli siis ümbersõidutee esimene variant, kuna ameti hinnangul on see majanduslikult kõige otstarbekam,“ selgitas Ridala endine vallavanem ja Haapsalu praegune aselinnapea Helen Rammu.

See trass algab Herjava ristmiku juurest ja jõuab välja Kiltsi tee kurvini. Haapsalu linnavalitsus saatis eelmisel nädalal maanteeametile kirja küsimusega, kas maanteeamet soovib, et see koridor jäetaks Haapsalu uude üldplaneeringusse alles.

