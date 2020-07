Laupäeval võib saari ja läänerannikut tabada võimas torm

Soome ilmateenistus on juba välja pannud hoiatuse: Läänemerd tabab laupäeval võimas torm, mille kese asub just Eesti rannikul. Puhangud võivad ulatuda 30 meetrini sekundis.

Sünoptik Taimi Paljak tõdes, et tormi tõepoolest välistada ei saa, aga kõik prognoosvariandid on väga muutlikud olnud, nii võivad tuuled jääda vahemikku 13 kuni 30 m/s.

„Suur tõenäosus on, et see torm tulebki väga tugeva, kuigi lühiajalise tormina. Ka sisemaal seda välistada ei saa, et puhangud ulatuvad 20-25 m/s ja rannikul 27-28 m/s, välistada ei saa ka 30 m/s,” hoiatas Paljak.