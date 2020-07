PUHKUS JA SUVINE HAAPSALU

Nagu teada, siis Pärnu on Eestis ametlik suvepealinn. Just seal võib tänavatel kohata suviselt riietatud inimmasse, puupüsti täis välirestorane, suurepärast randa ja suurüritust, mis toovad kokku maailma parimad DJ-d. Nii saab Pärnu endale suvel korraliku tempo peale. Kes aga tahab veidi rahulikumat melu nautida, kuid samas kogeda ka põnevaid üritusi, siis sel tasub külastada Läänemaad. Kuidas veeta oma puhkus suvises Haapsalu linnas?

Alustame sellest, et ka Haapsalu on mereäärne paik, mis meelitab enda rüppe nii suplejaid kui ka paadiomanikke. Olles pikka aega olnud kuurortlinn, külastatakse Haapsalut ka selle suurepärase spaavõimekuse, mudaravi ja romantilise promenaadi pärast, kus rahulikult kümnetel pinkidel istet võtta (eriti Tšaikovski pink ära katsuda), kaunimas puitehitises, Kuursaalis lõõgastuda ja päikeseloojangut või -tõusu nautida. Elamus on igatahes garanteeritud.

Mere ääres käimine teeb tavaliselt kõhu tühjaks. Pärast lainete murdmist ja promeneerimist on sobilik võtta suund kesklinna, kus mitmed restoranid ja kohvikud ootavad. Talumehe kõrts, Müüriääre kohvik, Hapsal Dietrich – need on paigad, mis rahval kõige rohkem huulil. Ent kui kohvikusse minna ei taha, siis võib Viigi ääres istudes ja Haapsalu rannajoont nautides proovida midagi isetehtut – näiteks võtta menüüsse rabarberi purukook.

Loomulikult ei tasu unustada, et mõned korrad aastas täitub ka Haapsalu rahvamassiga. Olgu selleks American Beauty Car Show, veinipäevad, Augusti Blues või Valge Daami aeg, Rahvast lihtsalt voolab kesklinna tänavatel, kuni hetkeni, mil üritused läbi, sest siis saabub võluväel vaikus. Kuigi 2020 on mitmes mõttes eriline aasta, siis sel aastal ilmselt tuleb hakkama saada väiksema mastaabiga üritustega. Sellegi poolest – linnas on jätkuvalt silmi paljudele objektile.

Nii ei saa mööda vaadata uhkest Haapsalu piiskopilinnusest – see on lihtsalt nii massiivne! Kui olla kultuurihuviline, siis linnuse sisemus pakub põnevat vaatamist, autentseid kambreid ja esemeid ning torni tipust lummavat vaadet nii linnale kui ka merele. Pealegi on linnuseplats tihti mõne ürituse pealava, nii et heal päeval võib saada elamusi terve linnusetäie.

Ka lastega pered ja muidu raamatusõbrad saavad oma meelele kosutust, kui külastavad kesklinnas Astrid Lindgreni teoste illustraatori Ilon Wiklandi lapsepõlvesuvede maja, mis kannab nime Iloni Imedemaa. Seal saab tutvuda Wiklandi kunstiga, kohtuda Lindgreni raamatukangelastega ning teha ise kunsti. Loomingut täis puhkus on alati hea.

Ööelu nautijatele on samuti mõeldud. Hubase ja suvise Haapsalu maa-alale on kogunenud kokku mitmed kohad, kus tantsida, nautida keelekastet ning kohtuda huvitavate inimestega. Kesklinnas asuvad paigad, nagu hubane lounge Ruum, rõõmsameelne meelelahutuskoht Aptek, suviselt särtsakas Aed ja veidi eemal platseeruv klubi Africa, kus kerib tempokam muusika.

Haapsalu on tegelikult kuulus ka filmide võttepaikade pärast. Siinkohal ei pea palju mõtlema, sest selleks on ajalooline Haapsalu raudteejaam, kus 216-meetrine perroon võttis vastu omal ajal Vene tähtsamaid vuntse ja ninasid. Jaamast saab sõita ka mööda terviserada Riisipereni, aga selleks tasub varuda endale korralikud putukatõrjevahendid, sest erinevaid vereimejaid on tee täis.

Seega – kes otsib suvist meelelahutuspaika, siis Haapsalu sobib selleks suurepäraselt. Põhjamaade Veneetsiaks tituleeritud Haapsalu pakub elamusi igale maitsele. Võtke suund Haapsallu, sest mõnus ja idülliline puhkus on garanteeritud.