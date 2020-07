Kolledži menukaim on tervisejuhi eriala

Haapsalu kolledži tervisejuhi erialale on konkurss üle kuue inimese kohale – 22 kohale on esitatud 141 avaldust.

„Tervis on populaarne. Tervelt elatud aastatest räägitakse üha enam ja meie õppekavad toetavad seda,” ütles Haapsalu kolledži direktor Heli Kaldas.

Võrreldes mullusega on sisseastujate hulk Kaldase sõnul kasvanud igal erialal, menukuselt teine on rakendusinformaatika, kuhu on konkurss viis inimest kohale – 22 kohale on esitatud 105 avaldust.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!