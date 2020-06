Galerii: Palivere pritsukuurile pandi täna paika tornikiiver

Kirna ja Palivere vabatahtlikke päästjaid ühendav mittetulundusühing Priitahtlikud Pritsumehed tahab hiljemalt 2021. aastaks Palivere aleviku keskel asuva pritsumaja vabatahtlike komandohoonena kasutusele võtta Palivere priitahtlikud pritsumehed tähistavad siis 90. sünnipäeva, kirjutas Lääne Elu 15. märtsil 2019.

Toona uskumatuna tundunud plaan viiakse ellu ning aasta pärast on pritsumaja pidulik avamine, teatas pritsumeeste eestvedaja Risto Roomet täna. Väljast on maja juba selline, nagu peab, aastaga tuleb teha sisetööd.

Kui pritsumaja korda saaks, oleks see kasuks nii priitahtlikele kui ka alevirahvale. Priitahtlikud saaksid seal kõik oma õppused ja õppepäevad läbi viia ja kogukond oma koosviibimisi korraldada.

Priitahtlikud Pritsumehed said Lääne-Nigula vallalt Palivere pritsukuuri kuni 2033. aastani tasuta kasutamiseks.

Priitahtlikel Pritsumeestel on kaks komandot, üks Kirnas, teine Paliveres. Kokku on kahe peale liikmeid 25. Kirna meestel on nõukogudeaegne GAZ-66 päästeauto, mille nimi on Eedu, Palivere omadel aga Peedu.

Palivere Vabatahtlik Tuletõrje Ühing

Julius Vunn, Jüri Kruusimägi, Jaan Reinthal, Jaan Reinans ja Anton Oltov esitasid veebruaris 1930 kohtu- ja siseministrile seltsi põhikirja, paludes selle registreerimist. Palivere Vabatahtlik Tuletõrje Ühing kanti ühingute, seltside ja nende liitude registrisse 19. mail 1931.

Mittetulundusühing Priitahtlikud Pritsumehed, mis esindab nii Kirbla kui ka Palivere vabatahtlikke, loodi 4. aprillil 2011. Juhatuse liikmed on Argo Kliss, Hardi Rehkalt, Risto Roomet ja Janika Roomet.

Fotod: Urmas Lauri