Lääne Elu paberleht teisipäeval, 16. juunil

Maali üürimaja läheb sooja saiana kaubaks

Augustis Linnamäel valmiva Maali üürimaja vastu on nii suur huvi, et kõik korterid võidakse ühe ropsuga välja üürida. „Maja on väike. Võibolla on liiga väike,” arutles Maali üürimaja nõukogu esimees Elle Ljubomirov.

Lahkunud on Steni muinasjutuvõistluse algataja Ants Roos

Vastutustunne, huumorimeel, pühendumus, täpsus, korraarmastus – need on sõnad, millega maha jäänud kaasteelised ja lähedased meenutavad laupäeva hommikul meie seast lahkunud Sten Roosi muinasjutuvõistluse asutajat ja korraldajat, kunstnikku Ants Roosi.