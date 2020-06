Grete Kindel: uhkes üksinduses Lõuna-Aafrika ja Lesotho piiril kõlkudes

Koduhoovi jõudes püüdsime uuesti hüvasti jätta. Võtsin autost oma salli, et proua selle mulle pähe seoks, aga tema sai aru, et see on kingitus. Mängisin oma plaani ümber ning kinkisingi selle prouale, tema peagi saabuvaks sünnipäevaks. Rõõm oli siiras.

Sumasime autoga läbi kõrge rohu ja maisi tagasi maanteele. Ees ootas retk Draakonimägede (1000kilomeetrine mäeahelik) Cathedral Peaki piirkonda.

Pärastlõunal jõudsime retke alguspunkti. Hea tava kohaselt läksime oma matka registreerima, et ohu ja õnnetuse korral saaksime kiirelt abi. Kuna meie plaanid olid pisut segased ja ma ei teadnud päris täpselt, kuidas rahvuspargis ööbimisega on, siis konsulteerisime kohaliku mägigiidiga. Temaga koos saime paika neli päeva vältava matka marsruudi ööbimisega koobastes. Seejärel registreerisime oma plaanid ning maksime kahe inimese sissepääsutasu 85 eurot, mis sisaldas valvega parkimist.

