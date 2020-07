Grete Kindel: viimane nädal keset globaalset kriisi

Hommikul lennujaama sõites läks meie GPS hulluks. Jõudsime kaubalendude terminali, mis tekitas omajagu ärevust, sest meil polnud õrna aimugi,kui kaugel on reisijate terminal. Tiirutasime ühe ja teise kaardirakenduse järgi ning jõudsime ka teist korda samasse kohta, aeg aina tiksumas. Uurisin pisut kaarti ning sain aru, et meie terminal on täpselt kaubaterminali taga. Püüdsime leida kõige kiirema tee, et mitte lennukist maha jääda.

Port Elizabethi jõudes võtsime uue rendiauto ja põikasime Addo Elephanti rahvusparki, et teha päevane safari. Minu jaoks jäi see väga lahjaks, kuna varasemast oli võrdlusmoment Keeniast Maasai Mara Rahvuspargist, kus nägin kordades enam loomi.

