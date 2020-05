Sukles andis taas Sorainenilt tellitud analüüsi asjus aru

Haapsalu linnavolikogu revisjonikomisjon esitas taas linnapea Urmas Suklesele arupärimise, miks kulutas linnavalitsus raha, et lasta advokaadibürool Sorainen analüüsida Haapsalu Linnahoolduse sõidukihanget.

Revisjonikomisjoni esimees Toomas Vallimäe selgitas, et ühelt poolt oli tegemist formaalse päringuga, mis tulenes revisjonikomisjoni tööplaanist. „Ka siis, kui see telliti, reageerisime kohe ja küsisime põhjust, aga mais on korraline revisjonikomisjoni aastaaruande läbivaatamine. Ja vahetult enne seda tuli ka riigikohtu otsus, millega Alo Lõps ja Riho Lepp jäid (riigihankemenetluse nõuete rikkumises) süüdi. Siis tekkis küsimus, miks telliti Sorainenilt selline analüüs, mis oli kohtu otsusele ju täiesti vastupidine. Meile tundus, et taheti tellida vastust, mis sobis,” selgitas Vallimäe.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!