Politsei tabas kaks alkoholi tarvitanud alaealist

Möödunud nädalal pandi Läänemaal kuus varavastast süütegu: lõhuti aiavärav ja sõiduauto klaas, rikuti hoolekandeasutuses aknalaud, soditi maja fassaad ja pandi toime kaks pisivargust kauplustest.

Kahel korral alustati menetlus alaealiste poolt alkoholi tarvitamisega seoses, nende noortega tegeleb edasi noorsoopolitseinik. „Politsei tuletab meelde, et alkohoolsete jookide tarbimine ei ole enne 18. eluaastat lubatud ning nii alaealiste kallutamine alkoholi tarvitamisele kui ka alaealisele alkoholi müümine ja ostmine on karistatavad. Palume ka lapsevanemail jälgida, kus nende lapsed liiguvad ja millega tegelevad,” ütles Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin.

Möödunud nädalal tabas Haapsalu politsei liiklusjärelvalve käigus kolm alkoholijoobes autojuhti ja kõikide nende juhtumite kohta on alustatud kriminaalmenetlused.

Väärteomenetlusi alustati 18 korral, millest 10 olid liiklusalased rikkumised. Valdav osa neist olid teedel kehtestatud piirkiiruse ületamised.

„Igapäevase töö käigus oleme jätkuvalt pööranud inimeste tähelepanu eriolukorra liikumispiirangute täitmise tähtsusele, kuid õnneks on enamik inimesi eeskujulikud ja suuremaid rikkumisi pole avastatud. Soovingi siinkohal rõhutada, et eriolukord on alates tänasest küll lõppenud, kuid avalikes kohtades 2+2 reegli järgimine on jätkuvalt vajalik,” ütles Taratuhin.