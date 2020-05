Läänlased ostsid lillepoed tühjaks

Emadepäev pani inimesed eriolukorda unustama, nii ostis rahvas pühapäeval ära kogu Haapsalu lillepoodide pakutava.

„Eilne müük oli selline, et täna enam midagi valida ei ole,” ütles Flamingo lillepoe omanik Aap Uspenski esmaspäeval.

Uspenski rääkis, et arvas varem, et tänavune emadepäeva müük on tavapärasest poole väiksem, kuid tegelikult müüdi sama palju õisi nagu igal aastal. „Arvasin, et inimesed hoiavad distantsi ja ei lähe ema juurde lilli viima,” ütles Uspenski.

Ka Erika Lillekunsti omanik Erika Kleeman ütles, et lilli tellides olid nad ettevaatlikud. „Müük läks oodatust palju paremini,” ütles Kleeman. „Piirangud vähenesid ja inimesed julgesid jälle külla minna. Põhimõtteliselt osteti kõik ära, laod ei osanud ka seda ette näha,” lisas Kleeman.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!