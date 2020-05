Erkki Bahovski: vasakule kaldu eesti ajakirjandus? Võibolla siiski mitte

Kunagine kolleeg Postimehes ja ajakirjandusõppejõud Priit Pullerits tekitas läinud kuu lõpus tormi Eesti avalikkuses, väites intervjuus ERRile, et enamik eesti ajakirjanikke on vasakule kaldu.

„Pilt on väga halb kahes suhtes. Online-ajakirjandus soosib kiirust, mistõttu on palju vigu – nii trükivigu kui ka faktivigu. Teine väga kurvaks tegev tendents on see, et klassikaline puhas uudis on juba ammu hakanud eesti ajakirjandusest kahetsusväärselt kaduma ja seda on asendanud nõukogulike sugemetega artikkel, kus ajakirjanike arvamused, hoiakud ja suhtumised kumavad läbi. Kumavad vastuvõetamatult minu jaoks läbi. Kumavad vastikult läbi. Ma ei näe enam asjatundlikke ja erapooletuid ajakirjanikke, aga ma näen asjatundlikke ja sotsiaalseks sõdalaseks muutunud ajakirjanikke,” toob ERR ära tsitaadi Pulleritsult.

Tsitaadis esimeses pooles toodud väitega tahan sada protsenti nõustuda. Tõesti, nii trüki- kui ka faktivead ajavad mõnikord naerma, aga enamasti teevad kurvaks. Et ma olen ka elus mõne raamatu tõlkinud, tean, et põhiline on tõlkimise juures osata oma emakeelt ehk teada, kuidas midagi kõlab eesti keeles. Noored online-ajakirjanikud oskavad ilmselt hästi inglise keelt, kuid emakeelsed väljendid jäävad unarusse. Fakte ei kontrollita ning igasugused liba- ja valeuudiste saidid pääsevadki löögile.

