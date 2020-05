Virtsu kool jagas lastele toidupakke

Virtsu kooli kokk Elviira Saat ja õpetaja Jüri Mõniste jagasid läinud neljapäeval lastele laiali 54 toidupakki.

„Pidasime vanematega nõu, kas neil on soovi või mitte,” ütles Virtsu kooli direktor Stanislav Nemeržitski. „Lapsed on olnud poolteist kuud kodus ja leidsime, et on õige toidupakid teha.” Paki said ka need lasteaialapsed, kes pole eriolukorra algusest peale üldse lasteaias käinud. Ühes pakis oli 25 euro eest toitu. Koolis käib 50 last.

Õpilaste koolilõuna maksab kinni riik, üks euro õpilase kohta päevas laekub iga kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

Lääneranna vald otsustas eriolukorra alguses, et toidupakke lastele ei jagata. Lääneranna abivallavanem Andres Annast ütles Lääne Elule, et Virtsu kooli toidupakkide jagamine ei olnud temaga kooskõlastatud. „Minu teada teised koolid ei ole toitu jaganud,” ütles Annast.

Läänemaal saavad toidupakke kõikide Lääne-Nigula valla koolide lapsed, Haapsalu on jaganud toidupakke neile, kes on kirjutanud avalduse.