Kümme inimest on koroonaviiruse tõttu juhitaval hingamisel

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1 677 COVID-19 viiruse testi, millest 9 proovi ehk 0,5 protsenti osutus positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 51 188 esmast testi, nendest 1 666 ehk 3,3 protsenti on olnud positiivsed.

Hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 89 inimest, kellest kümme on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 236 inimest (võrreldes eile avaldatutud numbritega on täna korrigeeritud Tartu Ülikooli Kliinikumist koju saadetute numbreid tulenevalt andmekvaliteedi probleemidest). Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund. Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 50 inimest.

Viimase 24 h jooksul lisandus maakondades positiivseid Harju-, Tartu-, Pärnu-, Saare-, Ida Viru- ja Valgamaale. Harju maakonna 2 positiivset testi tulemust lisandusid Tallinnasse.

Läänemaal on testitud 787 inimest, neist koroonaviirus on diagnoositud neljal inimesel. Neist kaks on tervenenud ja kaks ei ela alaliselt Läänemaal.