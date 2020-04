8 nippi, kuidas pesu pestes elektrit säästa

Pesumasinad on muutnud meie pesupesemise harjumused tunduvalt mugavamaks ja aega säästvamaks, küll aga võib suures peres sage pesumasina kasutamine ja ka käsitsi pesemine hakata mõjuma halvasti rahakotile. Siin on 8 nippi, mis aitavad Sul säästa nii elektrit, raha kui ka aega.

1. Kasuta energiasäästlikku pesumasinat

Kui Sul veel pesumasinat pole aga soovid sobivat leida, tasub pöörata tähelepanu energiaklassidele. Kõige energiasäästlikum klass on A+++, kuid halb ei ole ka A+. Igal pesumasinal on vastav kleebis, milles on märgitud aastane keskmine energiakulu, veekulu, maksimaalne pesukogus, müratasemed ja tsentrifuugiklass, mille põhjal kõige sobivam leida. Õnneks on enamus tänapäeva pesumasinad võrreldes vanemate mudelitega piisavalt energia- ja veesäästlikud – näiteks saad lähemalt tutvuda selliste pesumasinatega siit.

2. Kasuta külma vett

Peaaegu kõik tänapäeva pesugeelid sobivad oma koostise poolest pesemiseks ka külmas vees (välja arvatud pesupulber). Kui Su riided pole just väga mustad või rasvased, oled Sa kindlasti üllatunud, kui hästi võib külm vesi Sinu riided puhtaks pesta, säästes umbes 40 senti pesukorra kohta. Samas ei pruugi osad materjalid külma nii hästi taluda, mistõttu oleks mõistlik ette tutvuda riiete materjalide ja nende nõudmistega, kuigi eelkõige sõltub kanga kvaliteet pesurežiimist ja pesuvahendist.

3. Pese korraga suur osa riideid

Pesumasin kasutab igal korral sama palju elektrit. Tark pesupesija paneb pesu pesema alles siis, kui terve pesumasin on riideid täis. Ära tee seda paari särgi või pükste pärast – oota, kuni pesukorvi on kogunenud piisavas koguses riideid, mis täidaksid terve pesumasina. Nii säästad elektrit pesukordade arvelt ning võib-olla saad kasutusse võtta isegi riided, mida Sa muidu ei kasuta kuni Sinu lemmikud riided ootavad järgmist pesu. Üksikute riiete puhul, millega on kiire, võid pesta käsitsi.

4. Pane riided pessu vaid siis kui seda tõesti vaja on

Kindlasti on meil igaühel erinevad eelistused, mis puudutab riiete vahetamist. Osad inimesed panevad kohe riided pesukorvi juba peale ühekordset kandmist, teised alles siis kui riietele on tekkinud silmnähtav plekk või ebameeldiv higilõhn. Higilõhna aitab leevendada ka värskes õhus riiete tuulutamine – pane riided üheks ööpäevaks rõdule pesunööride külge ning võid veenduda, järgmiseks päevaks on higilõhn läinud. Võta teadmiseks, et sage pesupesemine ei mõju hästi ka riiete materjalile, mistõttu ei ole mõistlik riideid kohe pessu panna, kui selleks pole olulist põhjust.

5. Kasuta kiiret pesurežiimi

Kui riietel on vaid üksik plekk või higilõhn, ei vaja pesu tervet pesutsüklit, et puhtaks saada. Seetõttu eelista kiiret pesupesemise režiimi, mis teeb töö kiirelt aga hästi. Kui võimalik, siis ka tavapäraste pesutsüklite puhul lase seda lühendada 10 minuti võtta – see võib tunduda väike aeg, kuid tegelikkusest säästab palju.

6. Pese riideid öösel

Kui Sinu pesumasin võimaldab, tasub sättida pesumasin kellaajaliselt ööseks tööle. Öö on elektrienergia mõttes soodne aeg, mistõttu kulub Sul elektri peale ka tunduvalt vähem raha. Näiteks võid pesumasina jätta tööle nii, et pesu on hommikul ärgates juba pestud ning saad riided esimese asjana kohe kuivama panna.

7. Kuivata riideid värske õhu käes

Kuivatid vajavad oma tööks suurenisti elektrit, mistõttu on mõistlik lasta riietel kuivada loomulikul viisil. Kui Sul aias või maja lähistel riiete kuivatamiseks mõeldud torud või rõdul pesunöörid, aseta need sinna – värske õhk annab riietele mõnusalt värske lõhna. Kui see pole võimalik, soeta endale suurem pesurest, sea püsti pesunöörid või pane need uste peale, et kõik riided saaksid ööpäevaga kenasti kuivada. Hea nipp on jätta riided kinnisesse ruumi – ruumis olev soojus aitab riiete kuivamist kiirendada.

8. Kasuta energiasäästlikku kuivatit

Kui õhu abil riiete kuivatamine on Sinu jaoks liiga aeganõudev, võid jääda ka kuivati juurde. Küll aga peaksid sel juhul pöörama energiatõhususe klassile. Kuivatite puhul on keerulisem leida A klassi, vaid pigem leiad neid klassides B ja C. Ventilatsiooniga mudelid tarbivad rohkem energiat kui tavalised, mistõttu nad kuuluvad ka C klassi. Kuigi on võimalik osta ka kompaktne pesumasin, millel on kuivati juba sees, siis tegelikkuses võib see olla isegi energia mõttes kulukam. Seepärast ongi oluline tutvuda lähemalt kuivati omadustega – näiteks võid sobiva leida Kaup24 veebipoest.