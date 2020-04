Läänemaal üraskirünnet ei ole

Lõuna-Eesti metsades pahandust tegev puidukahjur kuuse-kooreürask Läänemaa metsi praegu ei ohusta.

Läänemaa metsaühistu juhatuse esimehe Mikk Linki sõnul on üraskit ka meie metsades alati olnud, kuid massiline rünne pole siia jõudnud. Link lisas, et Läänemaal on olukord lihtsam sellepärast, et siinkandis pole suuri kuusikuid, kus ürask pahandust saaks teha, vaid meil vahelduvad kuusikud lehtpuumetsa ja märjemate aladega.

Läänemaa metsade kõige levinum puu on kask, mida on ligi 40 protsenti, teisel kohal on ligi 30 protsendiga mänd ja kolmandal kohal veidi enam kui 10 protsendiga kuusk.

