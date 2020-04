Koroonaviiruse tõttu on surnud 27 inimest, haiglaravil on 157

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 416 COVID-19 viiruse testi, millest 5,8 % ehk 24 proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 30 764 testi, nendest 1332 ehk 4,3 % on osutunud positiivseks.

13. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 157 inimest, kellest 9 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 102 inimest. Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis COVID-19 tõttu Ida-Viru keskhaiglas juhitaval hingamisel olnud 59-aastane mees ja Kuressaare haiglas ravil viibinud 75-aastane naine, kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 27 inimest.

Kõige rohkem positiivseid teste laekus rahvastikuregistri andmete järgi Saare maakonnas (9), Harju maakonnas (5) ja Pärnumaal (3). Ida-Virumaal, Tartumaal ja Raplamaal lisandus igas ühes kaks ning Valgamaal üks positiivne test. Tänase seisuga on enim nakatunuid jätkuvalt vanusegrupis 55-59 (11%), järgnevad 45-49 ja 50-54 kumbki 10%. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata koroonakaardi lehelt.

Läänemaal on nakatunuid neli. Neist kaks on paranenud ja kaks ei ela reaalselt Läänemaal, vaid nende rahvastikuregistri järgne elukoht on siin. Kokku on Läänemaal testitud 357 inimest.

Viiruse leviku piiramiseks uuendas ja täiendas terviseamet juhiseid kaubandusettevõtetele pindade ja ruumide puhastamiseks, siseõhu kvaliteedi tagamiseks ja nii toiduohutuse kui ka klientide ja töötajate ohutuse tagamiseks. Samuti on täiendatud juhised olukorraks, kui töötaja haigestub respiratoorsesse haigusesse. Terviseameti peadirektor Merike Jürilo tänab kõiki kaupmehi, kes on vastutustundlikult käitunud ning teinud poodides kiireid ümberkorraldusi.

Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib esialgu 1. maini kõigis sotsiaalhoolekande-asutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld. COVID-19 nakkuse leviku takistamiseks peatati plaaniline ravi väljaspool riiklikku haiglavõrku. Eraraviasutused ja hambaravikliinikud jätkavad ainult vältimatu abi pakkumist. Plaaniline ravitegevus peatatakse, et tõkestada nakkuse levikut ning hoida kokku isikukaitsevahendeid. Juba alustatud plaanilise ravi lõpuleviimise otsustab arst koos patsiendiga, hinnates igat üksikut juhtu. Lõpuni peab viima plaanilised tegevused, mille katkestamine seaks ohtu inimese tervise.