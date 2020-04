Haapsalu naine remontis ise oma maja ja valmistas sinna mööbli

Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekava disaini lektor Gina Metssalu on oma kodu ise remontinud ja sinna mööbli valmistanud, kirjutab portaal Geenius.

Professionaale on kasutatud vaid vanade välistreppide ja massiivse kaldee lammutamisel ning uute terrasside-treppide ehitamise juures. „Kõige suurem töö on seni olnud vanast massiivse kaldteega garaažist uue sauna ja vannitoa välja ehitamine. See majaosa vajas ka uut soojustust, uusi aknaavasid, vaheseinu, kanalisatsiooni, elektrivõrku ja muud,” meenutas Metssalu.

Metssalu ütles, et tema meelest saab mööbli valmistamisega hakkama igaüks, lihtsalt tahtmist ja kannatust peab olema. „Tihti kuulen just naisterahvastelt, et nemad ei saaks iseehitamisega mitte eales hakkama. Kinnitan, et kõik saavad, kui vaid tahavad. Olen disainitudengitega töötades näinud, kuidas inimesed, kes pole kunagi varem ühtki tööriista peos hoidnud, teevad teise õppeaasta lõppedes valmis mööbliesemeid, mida uhkusega näitustel eksponeerime,” rääkis ta.