Lääne prefektuuris on rikkunud eriolukorra nõudeid seitse inimest, Läänemaal pole ühtegi

Politsei on Lääne prefektuuris tabanud seitse eriolukorra nõuete rikkujat, Läänemaal pole seni ühtegi rikkumist.

„Pärnumaal oleme kahele kodus püsimise kohustust eiranud inimestele hoiatuse teinud. Ühe Järvamaal elava inimese suhtes, kes eiras korduvalt kodus püsimise kohustust, alustasime ka väärteomenetlust,“ ütles Lääne prefektuuri staabijuht Üllar Kütt Lääne Elule.

Kütt märkis, et 2+2 reegli täitmist kontrollivad politseinikud vestlevad inimeste kogunemisi märgates nendega ja selgitavad, miks on oluline piirangutest kinni pidada.

„2+2 reegliga seotud hoiatusi oleme Lääne prefektuuris teinud kolmele inimesele Pärnumaal, kes kõik viibisid samas seltskonnas. Raplamaal alustasime ühel juhul väärteomenetlust,“ ütles Kütt.

Kütt märkis, et üldiselt piisab selliste juhtumite puhul politseinike selgitustööst ja inimesed lähevad laiali. „Kõik sellised juhtumid fikseeritakse ja kui inimene ei pea korduvalt kinni liikumispiirangust, siis on politseinikel õigus teha talle hoiatus ning vajadusel rakendada ka sunniraha,“ ütles Kütt.

Küti sõnul on politseinikele abiks tähelepanelikud inimesed, kes annavad teada oma kahtlustest kodus püsimise kohustuse rikkumisese kohta.

„Politsei on suhelnud kõikide inimestega, kel on kas haiguse tõttu või välisriigist tuleku järel kohustus püsida kodus. Inimesed enamasti mõistavad seda, milleks see vajalik on ja nad püsivad kodus koos oma pereliikmetega,“ ütles Kütt.

Lääne prefektuur hõlmab saari, aga ka Lääne, Pärnu, Rapla ja Järva maakonda.