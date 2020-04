Kongo hotell kedagi koondanud ei ole

Haapsalus asuv Kongo hotell pole kedagi koondanud, sest vastasel juhul peaksid nad eriolukorra lõppedes päris nullist alustama.

„Meil on talvisel perioodil nii vähe inimesi tööl, et meil pole kedagi koondada,” ütles hotelli tegevjuht Kristiine Peramets.

Perametsa sõnul on hotellis talviti tööl kaheksa inimest – enamik neist on praegu saadetud sundpuhkusele, sest hotell on kinni. Palka saavad hotellitöötajad töötukassa meetmest.

Hotell on suletud vähemalt 14. maini, sest kõik broneeringud on tühistatud, vaid hotelli köök töötab väikesel koormusel ja võtab vastu tellimusi. Esimene broneering on hotelli tehtud 15. maiks. See on eriolukorra tõttu edasi lükatud broneering. „Ei tea veel, milline olukord siis on,” ütles Peramets.

Tavaliselt on hotell hakanud suveks töötajaid otsima märtsis. Kuna pole teada, milline olukord suvel on, ei ole praegu veel suvetöölisi otsima hakanud.