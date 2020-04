Haapsalu maanteejooksu kaugeim osaleja oli Keenias

Läinud laupäeval toimuma pidanud 15. Haapsalu maanteejooks peeti eriolukorra tõttu virtuaaljooksuna, kus kaugeim osaleja oli praegu Keenias treeniv Roman Fosti ja tema jooksis ka kiireima aja.

Kuigi ametlikku paremusjärjestust virtuaalsel maanteejooksul ei peetud, läbis Fosti 10 km kiireima ajaga 34:17, teiseks jooksis end läänlane, jooksuklubi Tempo liige Igor Skatško ajaga 34:31. Kuni viimase kilomeetrini oli Skatško aeg parim, kuid viimase kilomeetriga suutis Fosti teda edestada.

Maanteejooksu peakorraldaja Heigo Hein Läänemaa kergejõustikuklubist rääkis, et eriolukorra tõttu oli kaalumisel ka jooksuvõistluste edasilükkamine või ärajätmine. Edasilükkamise vastu rääkis see, et kui võistluskalendri taasavamisel kõik kevadel ära jäänud jooksuvõistlused suvele lükkuvad ja suve omad omakorda sügisele, muutub kalender väga tihedaks. „Janek Oblikas Marathon 100st andis idee, et teha võistlus virtuaaljooksuna ja tema korraldas ka andmete kogumise,“ ütles Hein.

Virtuaaljooksus osalejad pidid eelmise nädala jooksul läbima vabalt valitud ajal ja kohas GPS-seadmega 10 km pikkuse distantsi ning oma tulemused hiljemalt esmaspäeval võistluste keskkonda üles laadima. Et maastik ja ilmaolud on igal jooksjal veidi erinevad, siis ametlikku võistlusena maanteejooks kirja ei läinud – kõik osalejad saavad medali ja diplomi, mis saadetakse neile postiga koju.

Marathon 100 andmetel kujunes Haapsalu maanteejooksu Eesti kõigi aegade osavõturohkemaks ja kiiremaks virtuaaljooksuks. Võistlusele pani end kirja 184 jooksjat, kellest 183 selle ka lõpetas. Üks osavõtja oli sunnitud katkestama, kuna patrullpolitseinikud otsustasid teda poole jooksu ajal küsitlema hakata, kuigi kõik eriolukorra reeglid olid täidetud.

Heina sõnul on virtuaaljooksu enam kui 180 osavõtjat ootamatult hea tulemus. Mullu läks Haapsalu maanteejooksul rajale ligi 300 jooksjat. Hein ütles, et tippjooksjad virtuaaljooksudele väga ei kipu, sest tegemist pole ametliku võistlusega ja ametlikku paremusjärjestust ei teha. „Aga meie eesmärk on anda inimestele motivatsiooni end liigutada ja selle eesmärgi täitis see jooks küll,” lisas ta.

Hein ütles, et jooksu ebatavalise formaadi tõttu oli tänavu ka kohalikke jooksjaid varasemate aastatega võrreldes tunduvalt vähem. Lisaks meeste üldarvestuses teise koha saanud Skatškole osales läänastest Läänemaa KJK sportlane Lauri Tanner (6. koht M40-44 vanuseklassis) ja JK Paralepa värvides Jaan Saviir. Haapsalu taustaga inimestest osalesid virtuaaljooksul Arles Taal ja Mare Padu.

Heina sõnul anti Haapsalu maanteejooksule juba varem registreerunutele võimalus, et kui nad virtuaaljooksus osaleda ei soovi, saavad nad kanda registreerumise järgmisse aastasse.