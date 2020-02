Tüma talv teeb liiniehituse keerukaks

Harku–Lihula–Sindi kõrgepingeliini ehitajad on järjega sealmaal, et täna hakatakse pingestama Lihula–Kullamaa 110 kV kõrgepineliini.

„Seis on selline, et homme hakkame Lihula–Kullamaa 110 kV liini pingestama. Seejärel paigaldame liini kuni Ristini, sel lõigul on enamik maste juba paigas,” ütles ASi Empower projektijuht Kalle Klandorf.

Ristini jõutakse liiniga märtsi algul. „Soe talv pole ehitust kergemaks teinud, pigem vastupidi,” nentis kõrgepingevõrkude haldamisega tegeleva riigifirma Elering kommunikatsioonijuht Ain Köster.

Mullu jäeti eriti niisked liinilõigud just talveks, aga praeguseks on selge, et tänavu suurt pakast ei tulegi. Tümaks muutunud trassikoridor tuleb aga ikkagi metsast puhastada, postid püsti ajada ja õhuliin nende külge kinnitada.

„Tüma on olukorra kirjeldamiseks õige sõna,” nentis Klandorf. „Sel nädalal on siiski palju lõbusamalt läinud, sest pole sadanud ning on ka miinuskraadid. Talv pole meile kahjuks soodne, meile sobib miinus rohkem.”

Väga suuri uppumisi pole õnneks olnud. „Kõige raskem lõik on olnud Laiküla turbarabast Kullamaa suunas, seal uppusime küll kõvasti. Just turbase pinnasega lõikudel on tegemist ikka päris palju,” tõdes Klandorf. „On ju vahe sees, kas sõita masinaga mööda külmunud pinnasega põldu või tuleb iga meetri võitmiseks ehitada spetsiaalsed puitplaatidest teed.”

Trassi ehitamise maksumus on lukus, tellijalt halva ilma tõttu midagi juurde küsida ei saa.

