Galerii: Vaiko Eplik laulis Soorebase avatuks

Täna keskpäeval laulis Vaiko Eplik Risti aleviku lähistel raba servas püstitatud disainmasti Soorebane avatuks.

Soorebane on Eesti esimene kõrgepingeliini disainmast.



Mast monteeriti osadest kokku ja püstitati tänavu juulis, nüüdsest on ühendatud masti külge ka Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliini juhtmed.



Harku-Lihula-Sindi 330/110-kilovoldise kõrgepingeliini nurgamasti kunstilise lahenduse leidmiseks korraldas Elering koostöös Eesti Arhitektide Liiduga 2016. aastal Eestis esimese omataolise ideekonkursi. Rahvusvahelise konkursi žürii valis 18 laekunud ideelahenduse hulgast võitjaks töö „Soorebane“, mille autoriteks on Part OÜ arhitektid Sille Pihlak ja Siim Tuksam.



Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on olnud disainmasti rajamiseks mitu põhjust. „Meie eesmärgiks oli saada asukohta nii arhitektuuriliselt kui funktsionaalselt sobivaim lahendus. Disainmast peab aitama tehnitsistlikku elektriliini sobitada looduskeskkonda ning tõstma ühtlasi Eesti inimeste teadlikkust elektrisüsteemi rollist kaasaegses ühiskonnas. Nüüdseks on Soorebane reaalselt püsti ning saame demonstreerida, et ka elektriliin võib looduskeskkonnas olla atraktiivne,“ sõnas ta.



Konkursi võidutöö Soorebane eristus teistest ideekavanditest tugeva vormilise ning tehnilise lahenduse poolest ning žürii hindas aspekti, et disainmasti ideekavandit luues on suudetud mõelda nagu insener, kuid väljenduda kui disainer, et masti on tervikuna nauditav vaadata ning tunda on konstruktsiooni head tajumist.



“Eesti Arhitektide Liidu ja Eleringi koostöös läbi viidud avaliku konkursi tulemusena on teoks saanud Eesti mõistes täiesti ainulaadne rajatis. Soorebane ei ole lihtsalt objekt, vaid tegu on sõna otseses mõttes maamärgiga, mis on väga tugeva iseloomuga ning kohale identiteeti loov,” ütles Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd. “Vaieldamatult saab sellest üks osa Risti aleviku kuvandist ning tõenäoliselt aastakümnete pärast võetakse see ka muinsuskaitse alla. See on midagi, mis on aegade ülene ja jääb siia teede ristile ka siis, kui tehnoloogia arengu tõttu pole selliseid kõrgepinge liine enam vaja.”



Risti aleviku lähistele Ääsmäe-Haapsalu ja Risti-Virtsu maanteede ristumisalale püstitatud Soorebane on 45 meetrit kõrge ning kaalub 38,5 tonni. Masti detailid valmistati 2000 km kaugusel Rumeenias ja transporditi Eestisse kolme veokiga.

Soorebase materjaliks on COR-TEN teras, mis annab mastile iseloomuliku roostekarva värvitooni.



Eestis pole seni ühtegi disainmasti kõrgepingeliinidele ehitusel kasutatud. Soorebasest on juba mõne kuuga saanud omamoodi maamärk.



Soorebane kannab Eleringi hallatava Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV kõrgepingeliini juhtmeid. Selle liini ehitusega valmib Eleringil kogu Eestit kattev tugev ringvõrk. Liin panustab oluliselt Eesti lääneosa varustuskindlusesse ja võimaldab ühendada elektrivõrku suures mahus taastuvelektri tootmisvõimsusi. Ühtlasi on Harku-Lihula-Sindi elektriliin osaks Eesti-Läti kolmandast elektriühendusest ning sellel on oluline tähtsus Eesti ja teiste Balti riikide kuulumisel Mandri-Euroopa elektrivõrku. Liin valmib selle aasta lõpus. Tööd maksavad 60 miljonit eurot ning ehituse peatöövõtjad on Empower ja Leonhard Weiss.

Fotod: Urmas Lauri