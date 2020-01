Kolm Läänemaa maadlejat on Eesti esinumbrid

Laupäeval Kohtla-Järvel peetud Avo Talpase 40. mälestusvõistlustelt klassikalises maadluses naasid Läänemaa maadlejad kahe esi- ja mitme madalama poodiumikohaga.

Kohtla-Järvel võistlesid kadetid ehk kuni 17aastased noormaadlejad, kellele see oli aasta esimene võistlus.

Kõige kergemate, kuni 60 kg poiste arvestuses sai Lihula maadleja Stefan-Lauri Mölder teise koha, kaotades finaalis üsna napilt, 4:2 selle kaaluklassi praegu tugevaimale maadlejale Eestis Rainer Plaserile.

Kaalukategoorias –71 kg võitis Audentese spordikoolis õppiv Dünamo klubi esindaja Robin Uspenski, kes alistas oma ammuse rivaali, mitmekordse Eesti meistri Raimond Uibo Pärnust. Samas kaalukategoorias oli Lihula Leola klubi maadleja Martin Mägist viies.

Kuni 80 kg kaalukategoorias tuli teiseks vennaga sarnaselt Audentese spordikoolis õppiv, kuid Haapsalu maadlusklubi Dünamo esindav Kevin Uspenski, kaotades võistluse võitnud leedulasele napilt 5:4. Teel finaali oli Kevin Uspenski võitnud selle kaalu Eesti meistrit Ats Pajulat Tapalt.

„Kevini jaoks oli see esimest korda selles kaalus võistelda ja kogemus nende vastastega puudus. Nii et tulemus on väga hea,” kiitis isa ja treener Aap Uspenski.

Kaalukategoorias –92 kg maadlesid tublilt Martna poisid – Hendrik Rämman sai kolmanda ja Kaarel Kants neljanda koha.

Raskekaalus (–110 kg) võitis Lihula klubi esindaja Eerik Pank. Finaal leeduka vastu oli väga tasavägine, kuid Pank võitis 9:8. „Võib öelda, et Eerik Pank on selles kaalus väga kindlaks liidriks tõusnud,” ütles Uspenski. Pank tegi kaasa ka täiskasvanute arvestuses, kus sai kolmanda koha.

„On väga positiivne, et nii Eerik Pank kui ka Robin ja Kevin Uspenski on oma kaalus Eesti esinumbriteks tõusnud,” kommenteeris Aap Uspenski. Ta lisas, et plaan on pääseda poistega noorte EMile ja MMile.

Järgmisena ootavad aga Läänemaa noormaadlejaid ees Eesti juunioride meistrivõistlused 15. veebruaril ning pärast seda minnakse Valgevenesse tugevale noorteturniirile. Uspenski sõnul osalevad seal ka Venemaa ja Gruusia maadlejad. „Läheme kontrollima, mis neist vahepeal saanud on,” ütles Uspenski.