Rahvastikuregistri andmete korrastamine tõi Haapsalu eelarvesse suure kaotuse

Eelmisel aastal jõustunud seadusemuudatus kustutas registrist kõik need inimesed, kelle elukoht oli kirjas ainult linna või valla täpsusega. Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütleb, et paarsada elanikku kadus just selle seadusemuudatuse tõttu.

„Me oleme siin arvestanud, et üks elanik, kas ta on nüüd pensionär, laps või töötegija, toob linnale keskmiselt sisse 600 eurot nii, et 200 korda 600 on kuskil 120 tuhat eurot nii, et linna eelarve jaoks on ta ikkagi päris suur miinus,” ütles Sukles.

Lääne Elu kirjutas rahvastiku arvu vähenemisest registrite korrastamise tõttu jaanuari keskpaigas „Elanike arvu vähenemine on pidurdumas”.