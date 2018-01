Läänemaa rahvaarvu vähenemise tempo aeglustus

"Aktuaalne kaamera" kolmapäeval. Foto: ekraanitõmmis teleülekandest

Haldusreformi tõttu vähenes Läänemaa elanike arv mullu rohkem kui kunagi varem, kuid alles jäänud omavalitsustes on rahvaarvu kahanemise hoog pidurdunud.

Kolmapäeva õhtul ehmatas „Aktuaalne kaamera” läänlasi teatega, et Haapsalu elanike arv kahanes eelmisel aastal 501 võrra ja mudalinnas elab nüüd 9735 inimest. Tegelikkus on teine.

„Alla 10 000 pole Haapsalu linna elanike arv kunagi olnud,” ütles Haapsalu linna perekonnaseisutoimingute spetsialist Liilia Tormis Lääne Elule.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et on lihtsalt kurb. „Saatsime neljapäeval ERRi uudistetoimetusse ja päevatoimetajale kirja, et „Aktuaalses kaameras” kajastatud info on väär. Kahjuks pole sellele kirjale vastust tulnud,” ütles Haapsalu linna avalike suhete spetsialist Tõnu Parbus.

